A Roma è l'ora di Eternal City Motorcycle Show

Eternal City Motorcycle Show si prepara alla sua 7ª edizione: l’appuntanento per gli appassionati di motori è sabato 23 e domenica 24, nella monumentale location del Palazzo dei Congressi dell’Eur. Con 15 case costruttrici presenti, oltre 200 moto da provare, artisti e customizer da tutto il mondo, l’evento è una vera e propria festa dei motociclisti, che si riversano in massa nella Capitale. Nomi di primo piano della personalizzazione raggiungeranno Eternal City da Giappone, Australia, Stati Uniti e Europa. L’attore americano Chuck Zito, il leggendario Bob Seeger dell’officina di Brooklyn Indian Larry, Emi Suganuma e Sunny Yano di Mooneyes Japan, l’artista australiano Russell “Mow” Murchie saranno tra le ‘special Guest’ che eleggeranno le più affascinanti tra le tante realizzazioni custom esposte all’evento. Saranno oltre 60 i customizer che esporranno, tra concorsi e bike show di altissimo profilo.

Novità assoluta del 2023, una giuria internazionale selezionerà le migliori moto chopper presenti nell’area dedicata al nuovo “Colosseum Chopper Show”. Uno dei premi più ambiti sarà senza dubbio quello messo in palio da Mooneyes: il customizer della moto preferita da Emi e Sunny sarà premiata con un viaggio in Giappone e un trattamento vip al Yokohama Hot Rod Custom Show 2023. Tra i vari premi speciali anche quello offerto dal distributore Zodiac, dal valore di 1500 euro, per la “Best of Show”. Confermati il classico “The Eternal Iron”, il tradizionale “bike show” della rivista Lowride e, dopo il successo dello scorso anno, il “Kickstart classic scooter contest” organizzato da Scooterismo.it. Altra novità 2023: i visitatori potranno aggiudicarsi la nuova Royal Enfield Meteor 650 tentando la fortuna alla ricerca del biglietto vincente. Sabato poi serata speciale sulla terrazza del Palazzo dei Congressi: in occasione del 40° anniversario dell’Harley Owners Group si accenderanno le luci della “HOG 40 Celebration Night”.

Eternal City, anche in questa edizione, inoltre, omaggerà il Giappone con spettacoli ed esposizioni in collaborazione con l’Ufficio del turismo giapponese.