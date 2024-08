a rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il campione del mondo in salto in alto Tamberi sta male: un calcolo renale potrebbe causargli l’eliminazione dalle olimpiadi 2024

Gianmarco “Gimbo” Tamberi, il campione italiano di salto in alto che a Tokyo 2021 conquistò l’oro ex-aequo con il qatariota Barshim, potrebbe non partecipare alla gara olimpica a Parigi. Attualmente, le sue condizioni di salute sono critiche: febbre alta e un doloroso calcolo renale lo hanno costretto a letto. È lo stesso Tamberi a rivelare la sua situazione attraverso un messaggio sui social, dove esprime una gamma di emozioni che vanno dall’ansia alla rabbia, dallo stupore alla preoccupazione.

“Incredibile… Non può essere vero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto ‘me lo merito’ sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue. Probabile calcolo renale. E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre”.

Il contrasto con la gioia di tre anni fa, quando vinse l’oro a Tokyo, è stridente. Solo pochi giorni fa, il 1° agosto, aveva condiviso un video per ricordare quell’estate gloriosa. Oggi, invece, si trova in un letto d’ospedale, con una flebo nel braccio, preoccupato per il suo futuro olimpico. Le sue parole trasmettono un dolore profondo, fisico ed emotivo. Si sente ingiustamente colpito dalla sfortuna proprio quando era pronto a dare il massimo.

Nonostante tutto, Tamberi non intende arrendersi:

“Non mi resta che aspettare e pregare… Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero. Una sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso!”

Oggi è bloccato in un letto, ma spera di riuscire a essere in pedana mercoledì 7 agosto, quando alle 10:05 iniziano le qualificazioni del salto in alto maschile. Magari riuscirà ancora una volta a lasciare tutti a bocca aperta, come fece a Tokyo, e a giocarsi tutto nella finale del 10 agosto.

Questo calvario non è l’unica sventura recente per Tamberi. Da portabandiera della delegazione italiana, ha perso la fede matrimoniale durante la sfilata sulla Senna e un infortunio muscolare ha messo in discussione la sua partecipazione ai Giochi. Ora, con la forza della determinazione che lo ha sempre contraddistinto, “Gimbo” è pronto a sfidare anche questa nuova avversità. Se il suo fisico reggerà, potrebbe regalarci un’altra impresa indimenticabile.

