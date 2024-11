A rischio 1,2 milioni di esami: quali sono le implicazioni?

Mercoledì 20 novembre è stato proclamato uno sciopero nazionale da parte di medici, dirigenti sanitari, infermieri e altre professioni del settore sanitario. Questa protesta, della durata di 24 ore, potrebbe compromettere circa 1,2 milioni di prestazioni sanitarie, inclusi esami di laboratorio, interventi chirurgici (circa 15mila programmati), visite specialistiche (100 mila), servizi assistenziali, prestazioni infermieristiche, esami radiografici (50 mila). Tuttavia, saranno garantite le prestazioni d’urgenza.

Lo sciopero inizierà a mezzanotte e prevede una manifestazione alle 12 in piazza SS Apostoli a Roma. Sono coinvolti i medici e dirigenti sanitari di Anaao Assomed, Cimo-Fesmed, e il personale infermieristico del Nursing Up. La partecipazione è aperta a tutti i medici, dirigenti, tecnici e amministrativi a tempo determinato o indeterminato presso il Sistema sanitario nazionale, compresi anche dipendenti di strutture private convenzionate, nonché ai medici specializzandi e a quelli universitari che svolgono attività assistenziale. Anche infermieri e ostetriche possono aderire allo sciopero, rispettando le normative vigenti.

I motivi che hanno portato a questa decisione includono diverse problematiche, come il finanziamento dei contratti di lavoro, ritenuto insufficiente, la mancata detassazione della retribuzione di alcuni professionisti, e l’assenza di norme per garantire la sicurezza negli ospedali. Inoltre, i sindacati lamentano la mancanza di risorse per l’assunzione immediata di nuovo personale, la mancata riforma delle cure ospedaliere e territoriali, e l’assenza di un contratto per gli specializzandi di area medica. È stata anche sottolineata la necessità di inserire le professioni assistenziali tra quelle a carattere usurante per garantire benefici legali.

Lo sciopero punta a sensibilizzare le istituzioni sui problemi di lungo termine che affliggono il settore sanitario, chiedendo azioni concrete per migliorare le condizioni di lavoro e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Si auspica che, attraverso questa mobilitazione, vengano finalmente ascoltate le richieste dei professionisti della salute, al fine di garantire un’assistenza adeguata e sicura per la popolazione.