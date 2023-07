A Rimini torna Ecomondo, opportunità per le start-up

Si terrà alla fiera di Rimini dal 7 al 10 novembre la nuova edizione Ecomondo, l’evento di Italian Exhibition Group per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. Con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business e favorire il dialogo tra il mondo delle imprese e delle giovani realtà imprenditoriali, Ecomondo potenzierà l’area Start-Up&Scale-Up con il coinvolgimento e la main partnership dell’ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L’iniziativa, organizzata da Italian Exhibition Group e promossa anche con la collaborazione dell’ICE (Italian Trade Agency), di ART-ER (società consortile dell’Emilia-Romagna) e Fondazione Mai, punta alla realizzazione di un’area espositiva interamente riservata alle Start-Up innovative e giovani imprese italiane che offrono tecnologie servizi e soluzioni nei settori della green e circular economy.

La call, che si rivolge alle imprese e Pmi iscritte al registro delle imprese nella sezione speciale delle startup innovative, rappresenta un’opportunità di accesso al palcoscenico nazionale e internazionale, nel quale creare opportunità di incontro tra i diversi stakeholder del settore incentivando il dialogo col sistema innovativo italiano come interlocutore primario per lo sviluppo dando voce ai migliori innovatori italiani sulle grandi sfide della transizione ecologica. Ciascuna Start-Up potrà presentare la sua domanda di candidatura entro le 12:00 del giorno giovedì 21 settembre 2023 secondo le modalità indicate sul sito. Le 20 più meritevoli saranno le protagoniste di questa nuova edizione scelte in base alle valutazioni qualitative acquisite da parte di un comitato di esponenti della classe dirigente e altri esperti. “Siamo lieti di aver avviato questa importantissima collaborazione con IEG tra i principali player fieristici italiani ed europei. Come ANGI siamo onorati di poter dare il nostro contributo e prezioso valore aggiunto alla valorizzazione dell’Area Innovation dove dare voce e lustro ai migliori innovatori italiani, creando un percorso valoriale in cui supportare le eccellenze del nostro ecosistema paese”, ha commentato il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri.