A Rimini torna Beer&Food Attraction: aperta la call for startup

Si terrà alla fiera di Rimini dal 18 al 20 febbraio 2024 Beer&Food Attraction, la fiera firmata Italian Exhibition Group e dedicata all’Eating Out Experience che offre agli addetti ai lavori la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per il settore OUT OF HOME. Un’occasione unica per il pubblico B2B che vuole aggiornarsi su nuove modalità e stili di consumo e cogliere le opportunità che i cambiamenti attuali ci propongono. Con l’obiettivo di creare anche nuove opportunità di business favorendo il dialogo tra gli operatori e le migliori eccellenze dell’ecosistema, Beer&Food Attraction e BBTech Expo confermano il proprio ruolo di Hub del mercato di riferimento e lanciano per l’edizione 2024 l’area Start-Up e Innovazione dedicata a prodotti, servizi e soluzioni nei settori del foodservice e a tecnologie e attrezzature per la produzione beverage. L’iniziativa vede il coinvolgimento e la main partnership dell’ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione e del digitale in Italia e punta alla realizzazione di un’area espositiva interamente riservata all’innovazione.

Possono candidarsi a partecipare all’iniziativa le Start-Up iscritte al registro delle imprese nella sezione speciale delle Start-Up innovative. Saranno oggetto di selezione solo le prime 20 Start-up che risulteranno aver ottenuto il maggiore punteggio in ragione della valutazione svolta secondo i criteri indicati nella presente manifestazione di interesse. La propria candidatura va inviata entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 15 dicembre 2023 secondo le modalità descritte a questo link. “Siamo lieti di aver avviato questa nuova ed ulteriore collaborazione con IEG e in particolare Beer&Food Attraction, l’unico evento in Europa dedicato all’Eating Out Experience. Come ANGI siamo onorati di poter dare il nostro contributo e prezioso valore aggiunto alla valorizzazione dell’Area Innovation dove dare voce e lustro ai migliori innovatori italiani, creando un percorso valoriale in cui supportare le eccellenze del nostro ecosistema paese e il mondo startup del settore”, ha commentato il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri.

“Beer&Food Attraction si pone come un acceleratore di innovazione e progresso nel mondo dell’eating out e per questo nell’edizione 2024 dedicheremo un’area alle startup, che avranno così spazio e modo per presentare al mercato le proprie potenzialità” afferma Flavia Morelli, Group Exhibition Manager della divisione Food&Beverage di Italian Exhibition Group. “Ci fa molto piacere essere affiancati da ANGI nella promozione delle opportunità di dialogo e di business tra aziende, investitori e giovani startupper, che insieme possono favorire la crescita di prodotti, servizi e soluzioni in grado di innovare il settore”.