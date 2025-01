A Rimini Pescare Show: la pesca sportiva protagonista

Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2025, Rimini ospiterà la prima edizione di Pescare Show, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG). Sarà un evento straordinario per appassionati, professionisti e curiosi del mondo della pesca sportiva, suddiviso in quattro padiglioni e un’ampia area esterna, dove verranno presentate le ultime novità del settore. Il pubblico potrà scoprire attrezzature per la pesca sia in mare che in acque interne, accessori nautici e imbarcazioni da diporto. Inoltre, ci saranno aree dedicate a dimostrazioni dal vivo, test di prodotto e corsi per tutti i livelli, insieme a convegni e incontri con esperti e campioni.

La manifestazione avrà un’atmosfera simile a un villaggio dedicato alla pesca. Il Social Media Village rappresenterà un importante punto di incontro con influencer e blogger del settore, mentre l’area Fly Tying Experience, in collaborazione con H2O Magazine, offrirà un’immersione nel mondo della pesca a mosca, con costruttori rinomati a livello nazionale ed europeo che condurranno laboratori aperti al pubblico. Per la prima volta verrà allestito uno spazio talk dedicato al fly fishing, con presentazioni di libri e approfondimenti su tecniche di pesca.

L’Acquademo, il più grande acquario mobile d’Europa, sarà protagonista di dimostrazioni di lancio e presentazioni di tecnologie innovative. Le Casting Pool offriranno l’opportunità ai visitatori di osservare e mettere alla prova le proprie abilità di lancio, con l’assistenza di esperti come i membri dell’associazione The Spey Band e della SIM – Scuola Italiana di Pesca a Mosca, che organizzerà corsi per i più giovani.

Il mondo dello sport avrà un ruolo centrale, con la premiazione degli atleti AZZURRI FIPSAS – Medaglie 2024 e la consegna dei premi del trofeo Amo d’Oro FIPO 2023. Parallelamente, si svolgerà l’H2O Photo Contest, patrocinato da H2O Magazine e DJI, che darà visibilità alle migliori fotografie dedicate alla pesca.

Infine, la fiera presenterà anche avventure di viaggio per appassionati di pesca, con esposizioni fotografiche e proposte di itinerari dalle destinazioni italiane fino a quelle internazionali, come Svezia, Seychelles, Patagonia, Danimarca e Islanda, invitando i partecipanti a scoprire nuovi luoghi per praticare questo sport.