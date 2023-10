A Rimini la fiera del foodservice dolce, apre la call per le startup

Si terrà alla fiera di Rimini dal 20 al 24 gennaio prossimi SIGEP, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Italian Exhibition Group, appuntamento per scoprire le ultimissime novità, innovazioni e tendenze del Foodservice Dolce. Una piazza d’incontro per dialogare con aziende e professionisti, per confrontarsi sugli scenari del comparto e un’occasione di business, networking, aggiornamento professionale e condivisione. Con l’obiettivo di creare anche nuove opportunità di business favorendo il dialogo tra gli operatori e le migliori eccellenze dall’ecosistema delle startup e delle pmi innovative, SIGEP ha deciso di sviluppare ulteriormente tutta l’area Start-Up con il coinvolgimento e la main partnership dell’ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione e del digitale in Italia.

L’iniziativa punta a consolidare il proprio ruolo di incubatore come SIGEP e IEG, e grazie alla rete dell’ANGI, a rafforzare la propria presenza fisica e digitale nell’ecosistema innovazione. La call for startup, pertanto, punta alla realizzazione di un’area espositiva interamente riservata alle Start-Up innovative e giovani imprese italiane che offrono tecnologie servizi e soluzioni nel settore del foodservice Dolce. Possono candidarsi a partecipare all’iniziativa le Start-Up iscritte al registro delle imprese nella sezione speciale delle Start-Up innovative. Le candidature pervenute aventi i requisiti di cui al precedente punto saranno valutate da un comitato per l’assegnazione dei premi startup in base a ciascuna categoria. Saranno oggetto di selezione solo le prime 30 Start-up che risulteranno aver ottenuto il maggiore punteggio in ragione della valutazione svolta secondo i criteri indicati nella presente manifestazione di interesse.

Le Start-Up selezionate potranno accedere al progetto e concorrere per il premio Start-up. Ciascun’area sarà allestita con un progetto espositivo pensato per valorizzare l’interazione con il pubblico e generare occasioni di business. La propria manifestazione di interesse va inviata entro e non oltre il termine delle ore 12 del giorno giovedì 30 novembre 2023 secondo le modalità descritte su questo sito web. “Siamo lieti di aver avviato questa importantissima collaborazione con SIGEP che rappresenta il punto di riferimento per tutta la filiera che rappresenta. Come ANGI siamo onorati di poter dare il nostro contributo e prezioso valore aggiunto alla valorizzazione dell’Area Innovation dove dare voce e lustro ai migliori innovatori italiani, creando un percorso valoriale in cui supportare le eccellenze del nostro ecosistema paese”, ha commentato il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri.

“Fin dalla sua nascita, SIGEP si pone come incubatore di innovazione e progresso nel mondo del foodservice Dolce e quest’anno riconferma la presenza dell’area Start-up all’interno dell’Innovation District, cuore pulsante della fiera per lo sviluppo delle idee di business, con la Vision Plaza ad ospitare i convegni e le premiazioni dei progetti innovativi. Ci fa molto piacere essere affiancati da ANGI nella promozione delle opportunità di dialogo e di business tra aziende, investitori e giovani startupper, che insieme possono favorire in modo sinergico l’innovazione di prodotti e servizi in Italia e oltre confine”, afferma Flavia Morelli, Group Exhibition Manager della divisione Food&Beverage di Italian Exhibition Group.