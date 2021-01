BOLOGNA – Non è chiaro ancora quanti siano, ma è certo che vi siano stati dei “furbetti del vaccino” che sono riusciti a intrufolarsi per ottenerlo in anticipo, non rientrando in nessuna delle categorie con precedenza che sono sottoposte alla somministrazione in questi giorni. Lo denuncia il direttore dell’Azienda sanitaria reggiana, Cristina Marchesi, dicendosi “davvero amareggiata” per l’accaduto. Tutto è iniziato martedi’ scorso, quando all’appuntamento per la vaccinazione si è presentato un cittadino- poi rimandato indietro- che ha ammesso di non svolgere alcuna attività professionale o di volontariato tale da conferirgli un diritto di priorità. Le verifiche attivate dall’azienda Usl hanno fatto scoprire così che il link di registrazione per l’accesso al vaccino, inviato ai dipendenti tramite la rete aziendale e fornito a presidenti delle associazioni di volontariato e alle aziende che lavorano con la sanità con la precisa indicazione di non divulgarlo, era invece finito su Facebook e Whatsapp, dove chiunque poteva utilizzarlo. “Alle 7 di ieri mattina- informa Marchesi- il link è stato bloccato e ora controlliamo tutti coloro che accedono alle fiere sulla base di elenchi caricati manualmente, ma non possiamo escludere che qualcuno si sia ‘imbucato’ in modo fraudolento”.

L’Ausl non ha fatto denuncia perché, spiega il direttore amministrativo Nicoletta Natalini, “il vaccino è destinato alla popolazione e non è vietato dalla legge farlo, anche se in questa fase c’è un criterio di priorità”. Non tutti coloro che hanno “saltato la fila”, sostiene Natalini, potrebbero averlo poi fatto in malafede. E’ il caso di tre volontari di associazioni che svolgono attività sociosanitarie, che “forse non hanno capito le indicazioni” e si sono recati a vaccinarsi pur non svolgendo servizio da mesi.

I casi illeciti, conclude Marchesi, “si contano comunque sulla punta delle dita e ad ora abbiamo la sensazione che ci sia più clamore che sostanza”. In ogni caso, sottolineano i vertici dell’Ausl, “il vaccino è una risorsa preziosa che va riservata alle categorie che ne hanno diritto evutando abusi. Per questo da oggi faremo più controlli e, quando necessario, rimanderemo la gente a casa”.