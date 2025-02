A quasi 1000 metri d’altitudine tra le vette dell’Abruzzo c’è il “borgo dei serpenti”: una curiosa storia di fede cristiana e tradizioni pagane

Un semplice treno regionale tra Roma e Pescara permette di scoprire la bellezza degli Appennini, dove si trova Cocullo, un borgo a quasi 900 metri d’altitudine. Questa località, celebre per la sua Festa dei Serpari che si tiene il 1° maggio, è un’oasi di pace. Cocullo ha radici storiche profonde, risalenti a prima dell’epoca romana, con influenze dei popoli Marsi e Peligni. Importante per i Romani, Cocullo ha subito devastazioni a causa di terremoti nel 1706 e 1915. La figura centrale della festa è l’abate Domenico di Sora, il santo patrono invocato contro i serpenti. Durante la festa, la statua di San Domenico, avvolta da serpenti non velenosi, viene portata in processione per le vie del paese, mescolando tradizione pagana e culto cristiano.

Oltre alla festa, Cocullo offre attrazioni storiche come la torre di San Nicola e la chiesa di San Domenico, che fascina con la sua cupola. La zona circostante è ricca di siti naturali, tra cui il Parco naturale regionale del Sirente-Velino e il lago di Scanno, famoso per la sua forma a cuore. Cocullo si trova a 20 chilometri da Sulmona ed è facilmente raggiungibile in auto o treno. Le strade del borgo, con antiche case in pietra, offrono un’immersione nella cultura abruzzese, rendendo la visita un’esperienza unica. La tradizione della Festa dei Serpari attrae ogni anno migliaia di visitatori, unendo devozione e cultura popolare in un evento che racconta la storia e la bellezza di Cocullo.