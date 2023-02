a quanti anni si ammalano di più

Qual è l’età media in cui il cane si ammala di cancro? Scopriamo il periodo della vita di Fido più a rischio.

Ad oggi non sono ancora chiare le cause che portano all’insorgenza del tumore. Secondo la scienza, le neoplasie insorgono per la convergenza di svariati fattori. Spesso, ad aumentare il rischio di cancro è l’età: scopriamo quando il cane è ha più probabilità di ammalarsi.

Cancro nel cane: qual è l’età media in cui insorge?

Sfortunatamente, esattamente come per gli esseri umani, il tumore è tra le principali cause di morte canina.

La prevenzione è fondamentale per proteggere la salute del nostro amico a quattro zampe. Per questo, dovremmo sottoporlo a screening periodici.

Gli scienziati, tuttavia, hanno sottolineato l’assenza di specifiche linee guida in grado di indirizzare i proprietari verso un comportamento corretto e lungimirante.

Per questo, un team di ricercatori ha deciso di condurre uno studio finalizzato a comprendere qual è l’età media dei cani che si ammalano di cancro, così da individuare la fase più delicata della loro vita, da attenzionare con l’aiuto di esami e test diagnostici.

Gli studiosi hanno preso in esame un campione di 3.452 cani malati di tumore, scoprendo che l’età media associata alla diagnosi di cancro variava sulla base di alcuni fattori, come razza, peso e genere.

Cancro nel cane: età media e razza canina

I ricercatori hanno scoperto che l’età media di insorgenza del tumore nei cani di razza pura era di 8,2 anni, rispetto ai 9,2 dei quattro zampe meticci.

In particolare, tra le razze colpite dal cancro in fasi precoci della vita ci sono:

San Bernardo;

Mastino;

Alano;

Bulldog.

Tumore e peso di Fido: il legame

Gli scienziati hanno individuato una correlazione tra età media di insorgenza del cancro nel cane e peso dell’animale.

Nel dettaglio, essa ammontava a:

5 anni, per i pelosi di peso superiore a 7,5 kg;

11 anni, per quattro zampe con un peso compreso tra i 2,5 e i 5 kg.

Il nesso tra cancro e genere del cane

Infine, gli studiosi hanno scoperto che l’insorgenza del tumore può avvenire precocemente o tardivamente anche in base al genere di appartenenza dell’animale.

In particolare, gli esperti hanno osservato che l’età media in cui il cancro viene diagnosticato alle femmine e ai cani maschi castrati è più avanzata rispetto ai maschi interi, che tendono ad ammalarsi prima.