A Pontida Salvini con il trofeo dell’Autonomia e i fantasmi di Open Arms, Orbán è l’ospite d’onore

Domenica 6 ottobre si svolgerà il consueto incontro di Pontida, ma con un occhio a Palermo, dove il 18 ottobre Giulia Bongiorno difenderà Matteo Salvini, accusato di sequestro per la gestione dell’Open Arms nel 2019, con sei anni di carcere richiesti. Salvini ha sottolineato che non sarà un evento come gli altri e ha esortato i suoi sostenitori a partecipare, promettendo che il loro supporto gli darà la forza necessaria per affrontare il processo.

Quest’anno, il raduno sarà caratterizzato da una forte partecipazione europea, con la presenza di rappresentanti di partiti alleati del continente e anche di esponenti repubblicani statunitensi. Salvini potrà vantare il lavoro svolto in passato, la difesa dei confini e la recente approvazione del progetto per l’Autonomia differenziata, che sarà una delle principali conquiste da esibire. L’ospite più atteso è il presidente ungherese Viktor Orban, accanto a Roberto Vannacci, un generale che cerca il sostegno della vecchia guardia leghista. Sul palco saranno presenti figure come Jorge Buxadé di Vox, l’olandese Geert Wilders e membri del partito austriaco Fpo, entrato di recente in fortuna.

Assente sarà Marine Le Pen, che invierà però un messaggio video, come farà l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. A Pontida ci sarà anche Mark Ivanyo, fondatore di Republicans for National Renewal, un gruppo vicino a Donald Trump. Il meeting avrà inizio il sabato con una giornata dedicata ai giovani della Lega, che sarà visitata da Salvini e dal ministro Giuseppe Valditara.

Quest’edizione prevede la possibilità di firmare petizioni a favore di Salvini, attualmente sotto processo. Il leader della Lega, durante il suo intervento di chiusura domenica, rivendicherà i successi “a difesa dei confini italiani” e utilizzerà il sostegno di oltre 100.000 firme come prova del consenso che ha tra gli italiani. Parteciperanno anche Ministri e Governatori della Lega, attirando una folla significativa, con oltre 150 pullman già prenotati per il raduno. Resta incerta, però, la presenza di Umberto Bossi, fondatore della Lega.