a pochi giorni dall’inizio degli Europei, il campione della nazionale da la lieta notizia ai tifosi

Gianluigi Donnarumma diventerà papà per la prima volta: il tenero annuncio del portierone della nazionale

Una gioia immensa per il portierone della nazionale italiana di calcio, Gianluigi Donnarumma. Lui e la sua storica compagna, l’interior designer campana Alessia Elefante, infatti, stanno per diventare genitori per la prima volta. L’annuncio è arrivato sui profili Instagram di entrambi, dove hanno pubblicato delle foto dolcissime per condividere la loro felicità con i tanti tifosi che li seguono.

Credit: donnarumma – Instagram

Un periodo molto intenso di emozioni quello che sta vivendo Gianluigi Donnarumma. Il portierone si sta infatti preparando a difendere la porta degli azzurri ai prossimi campionati europei che si terranno in estate in Germania. Per prepararsi a difendere il titolo, ha festeggiato da poco il suo secondo campionato con la maglia del Paris Saint Germain.

Credit: donnarumma – Instagram

A breve, oltre alle gioie sportive, Gigio ne vivrà una anche personale. Lui e la sua compagna Alessia, infatti, stanno per diventare genitori per la prima volta. Lo hanno annunciato proprio loro sui social postando delle dolcissime foto che li ritraggono insieme, al settimo cielo, con indosso la divisa della nazionale con il numero 1 e le scritte “Mamma” e “Papà” al posto dei nomi. Particolarmente tenere le manone di Gianluigi che accarezzano il grembo in cui sta crescendo il suo bebè.

Credit: donnarumma – Instagram

La storia tra il campione e Alessia Elefante è bellissima. Entrambi originari di Castellammare di Stabia, si conoscono fin da quando erano dei bambini e solo una volta cresciuti hanno formato una coppia. Innamoratissimi, sono andati a convivere al compimento dei 18 anni di Gigio (lei è due anni più grande) e sono insieme fin dai tempi del Milan.

Naturalmente lei lo ha seguito in Francia, a Parigi, dove ora sono pronti a costruire la loro bellissima famiglia. Proprio nella capitale transalpina dove vivono però, l’estate scorsa, sono stati protagonisti di un episodio drammatico. Alcuni malviventi li hanno sorpresi in casa per poi spogliarli, legarli e derubarli. La vicenda si è conclusa con un grosso spavento e con circa mezzo milione di euro persi nella refurtiva.