A piedi da Roma alla Scozia

Un viaggio a piedi di 2600 km da Castel Sant’Angelo al Vallo di Adriano è l’iniziativa del Tenente Pasquale Trabucco, presidente del Comitato del 4 Novembre, dedicata alle vittime del dovere. Trabucco, impegnato da anni per il ripristino della festività del 4 novembre, già nel 2018 aveva percorso 1.700 km dal Trentino alla Sicilia. Secondo Trabucco, il 4 Novembre merita di essere riconosciuto per il sacrificio degli italiani durante la Grande Guerra. Il viaggio attuale prevede 75 tappe e si snoda da Roma fino in Scozia, culminando al Vallo di Adriano, costruito dall’imperatore per segnare il confine settentrionale dell’Impero Romano.

Sul suo profilo social, Trabucco ha condiviso un messaggio emozionante: “È tempo di rimettersi in cammino. Lo zaino è pronto, la bandiera è sempre con me.” Questo percorso rappresenta non solo una commemorazione storica ma anche una memoria viva, dedicata a chi ha servito e sacrifica per il Paese. Il Tenente ha dichiarato che il viaggio è dedicato alle vittime del dovere, paragonandole alle vittime del terrorismo.

L’iniziativa sarà discussa il 5 febbraio 2025 a Roma, durante una conferenza stampa organizzata dal Senatore Roberto Menia, con la partecipazione di esperti del settore. Sarà trasmessa in diretta streaming. Il cammino di Trabucco si ispira a movimenti artistici e sottolinea l’importanza della memoria storica, portando avanti un’azione pacifica per il riconoscimento delle vittime del dovere.