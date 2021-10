PADOVA – Un focus sulla Giustizia, il malato per eccellenza nella pubblica amministrazione. Ma soprattutto un momento di riflessione sulle cure necessarie per riportare la Giustizia in una dimensione di efficienza e utilità sociale. L’associazione culturale PadovaLegge dedica un’intera giornata di studi su questo tema, domani (sabato), nella Sala dei Giganti dell’Università di Padova. Sono attesi i vertici del sistema giudiziario italiano, esponenti di primo piano della cultura, del diritto e dell’accademia, ma anche rappresentanti della categoria forense.

C’è attesa per le relazioni di Marta Cartabia (ministra della Giustizia) e Luciana Lamorgese (ministra dell’Interno). La responsabile del Viminale, ieri in serata, ha annunciato che si collegherà da remoto, probabilmente per evitare tensioni con i No Green pass che proprio sabato hanno in programma una manifestazione anche a Padova. Gli interventi di Cartabia e Lamorgese sono attesi perché naturalmente spetta alla politica, e quindi al Governo, fare sintesi di un dibattito pluridecennale e proporre le linee guida di una riforma davvero capace di accompagnare la modernizzazione dell’Italia.

PadovaLegge, sotto la presidenza dell’avvocato Fabio Pinelli, intende portare in questo senso un contributo che trae la propria forza dal fatto che i relatori sono tra coloro che a pieno titolo concorrono a definire il processo delle riforme. “Autorità pubbliche e libertà del cittadino”, è il titolo del convegno. La sessione mattutina è dedicata al tema “Una Giustizia penale costituzionalmente corretta”, mentre la pomeridiana è centrata sul Diritto amministrativo: “Economia, sviluppo, amministrazione. Il problema della decisione pubblica”. Dopo i saluti istituzionali di Daniela Mapelli (rettrice dell’Università di Padova) e del sindaco Sergio Giordani, e dopo la presentazione di Fabio Pinelli, dal titolo “Per una società non governata dalla giustizia penale”, seguirà la relazione di Luciano Violante (presidente Emerito della Camera dei Deputati) e poi quella di Giovanni Salvi (procuratore Generale della Corte di Cassazione) che tratterà di “Il più debole dei poteri. Le scelte del pubblico ministero e il principio di legalità”. Alla tavola rotonda successiva, coordinata da Massimo Donini (professore ordinario di Diritto penale all’Università La Sapienza di Roma), prenderanno parte Gian Domenico Caiazza (presidente dell’Unione delle Camere penali italiane), Cristina De Maglie (professoressa ordinaria di Diritto penale all’Università di Pavia), Giovanni Melillo (procuratore al Tribunale di Napoli), Carlo Nordio (già procuratore aggiunto a Venezia). Questa sessione sarà conclusa dalla ministra Marta Cartabia.

Alla ripresa, il programma prevede un intervento di saluto del governatore del Veneto Luca Zaia, cui farà seguito la relazione di Luca Antonini (giudice della Corte Costituzionale). I lavori proseguiranno con la tavola rotonda sul tema del diritto amministrativo. Sarà introdotta e coordinata da Alessandro Pajno (presidente Emerito del Consiglio di Stato) e vedrà i contributi di Vittorio Domenichelli (già professore ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Padova), Andrea Giorgis (deputato, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino), Luigi Guiso (Axa Professor of Household Finance all’Einaudi Institute for Economics and Finance) e Bernardo Giorgio Mattarella (professore ordinario di Diritto amministrativo alla Luiss Guido Carli e figlio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella). Al termine di questo secondo ciclo di interventi è atteso quello di Luciana Lamorgese, da maxischermo.