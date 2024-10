A Ostia, premiati dalla Lega Navale Italiana i giovani talenti

Si è svolta presso la Lega Navale Italiana Sezione di Ostia la seconda edizione di “Ancorati nel futuro”, un evento dedicato allo sport in cui sono stati premiati i talenti emergenti nella vela, canoa e canottaggio per il biennio 2023-24. Atleti provenienti da tutta Italia hanno ricevuto l’ancora d’argento al merito sportivo, consegnata da importanti figure del mondo marittimo e sportivo, tra cui Caterina Banti, medaglia d’oro alle prossime Olimpiadi di Parigi, e Nicolae Craciun, due volte campione mondiale di canoa.

L’evento ha celebrato le eccellenze italiane come Luna Rossa e la Nave Amerigo Vespucci, che hanno inviato videomessaggi dai rispettivi luoghi, Barcellona e Darwin. Un simbolo importante della manifestazione è stata “Spyros”, una barca a vela confiscata alla criminalità organizzata e utilizzata per promuovere legalità e inclusione. L’imbarcazione ha rappresentato i valori fondamentali della LNI, saluto con le vele della legalità decorate con l’effigie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Nel settore vela, sono stati premiati numerosi atleti: Elena Berta e Bruno Festo per il 470 misto, Emanuele Ciavatta e Marco Rolle per il 420, Valia Galdi e Carmelo Forastieri nella classe Hansa 303, e giovani promesse come Anna Chiara Merlo, Matteo Faraoni e Sara Anzellotti nella classe Optimist. La campionessa Viktorya Pistis Shablova ha ricevuto il riconoscimento per il secondo anno consecutivo nella paracanoa, mentre nel canottaggio, sono stati premiati Azzurra Severini e Maria Lanciano per il Beach Sprint, Luigi Moffa nel singolo e Domenica Crisafi per la squadra femminile di Taranto.

Tra le novità, sono stati premiati anche gli istruttori di canoa, vela e canottaggio, mentre la Sezione di Mandello del Lario ha ricevuto il premio per i migliori risultati agonistici. Carola De Fazio, presidente della Lega Navale di Ostia, è stata riconosciuta per la sua promozione dello sport. L’evento è stato condotto dal giornalista Rai Sport Giulio Guazzini e ha visto la partecipazione di autorità locali e nazionali. Inoltre, è stata ufficializzata una partnership tra Mizuno e la Lega Navale Italiana, unendosi al prestigioso brand di abbigliamento sportivo.