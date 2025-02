A oltre 1000 metri d’altezza, ma Roma si vede all’orizzonte: il borgo degli artisti del Lazio è un museo a cielo aperto

Cervara di Roma è un incantevole borgo nel Parco dei Monti Simbruini, situato a oltre 1.000 metri d’altitudine e a 70 chilometri da Roma. Con circa 500 abitanti, è noto per la sua bellezza naturale e per la sua storia artistica, che risale all’Ottocento, quando attirò numerosi artisti da tutto il mondo. Tra i primi viaggiatori c’era Joseph Anton Koch, mentre Samuel Morse e Jean-Baptiste Camille Corot sono altre figure illustri che hanno soggiornato qui. Negli anni ’60, i pittori iniziarono a decorare i muri del centro storico con affreschi e murales.

Uno degli artisti più legati a Cervara è Ernest Hébert, che immortalò le “cervarolles”, donne del luogo, nelle sue opere. La principale attrazione è la Chiesa di Maria Santissima della Visitazione, che custodisce il corpo di San Felice, patrono del borgo. Altri luoghi d’interesse includono l’antico lavatoio e Piazza Umberto I, che offre splendide vedute sulla Valle dell’Aniene.

La Rocca Medievale, risalente all’XI secolo, è in fase di recupero, mentre la Scalinata degli Artisti è decorata con note musicali, creando un simbolo di pace. Il Museo della Montagna narra la vita montana e il legame con la natura. I percorsi naturalistici sono eccezionali, con il Sentiero della Pineta e l’Area Faunistica del Cervo. Cervara di Roma è famosa anche per il Tartufo di Cervara e per essere stato il set di alcune scene del film “Quo Vado?”. Infine, è riconosciuto come uno dei Borghi Autentici d’Italia.