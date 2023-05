a occuparsi di loro c’è una mamma speciale

Alcuni cuccioli di cane abbandonati alla nascita hanno trovato la mamma più speciale di tutte: si occupa di loro e li culla come fossero suoi.

Gli animali non conoscono razza o colore, ma prediligono l’amore e l’affetto, anche i nostri amici felini che di solito vengono descritto come animali freddi, calcolatori e solitari. I social network ci regalano sempre storie commoventi e una di esse ha raggiunto i cuori di molti utenti per la sua dolcezza. Una mamma gatta ha adottato due splendi cuccioli di cani.

Abbandonati dalla loro mamma biologica: cuccioli di cane adottati dal gatto

Le storie di amicizie interspecie sono le più amate, che si tratti di un’anatra che segue una bambina o di un cane e un gatto. Questa mamma e la sua cucciolata ha conquistato il web.

Debra Cantwell è la coordinatrice delle adozioni della SPCA di Titusville, in Florida, negli Stati Uniti. Diversi anni fa, lei e i suoi collaboratori si sono trovati in una situazione difficile dopo aver accolto un chihuahua incinta. La cagnolina partorì prematuramente e, purtroppo, due dei suoi piccoli morirono.

Tuttavia, invece di diventare più vigile nei confronti dei suoi cuccioli rimanenti, avvenne il contrario. La neo mamma non voleva avere nulla a che fare con i suoi piccoli. A questo punto, la coordinatrice ebbe un’idea. Nella stessa struttura era presente una gatta siamese di nome Nessy, la quale aveva da poco dato alla luce i suoi cuccioli.

Mentre Nelly stava allattando la sua cucciolata di gattini, Debra si è chiesta se in mezzo a loro ci fosse posto per due cuccioli di Chihuahua. A quel punto hanno avvicinato piano i piccoli chihuahua a mamma gatta, facendoglieli annusare, ed è in quel momento che è avvenuta una bellissima magia.

Il fantastico incontro è stato documentato in un video, pubblicato poi in seguito sui vari canali social. Il primo incontro è stato un successo, e ancor di più è stata la reazione di Nelly, la quale ha iniziato a prendersi cura dei cuccioli come fossero i suoi. Il video è assolutamente commovente e questa è la famiglia interspecie più dolce mai vista.