“A novembre sarò papà di due gemelli”. Chi è la sua compagna e che nomi darà ai bebè

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è presente una lunga e molto interessante intervista a Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan. Oltre a parlare della sua esperienza in rossonero e dell’entusiasmo per la nuova stagione che è ormai alle porte, il bomber ha voluto fare anche un annuncio molto tenero: diventerà presto papà di due gemellini.

Nato ad Almada il 10 giugno del 1999, Rafael Leao è ad oggi uno dei calciatori più amati e seguiti in Italia, in particolare dai tifosi del Milan, squadra per cui gioca da ormai 5 anni. Nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Intervista che è stata pubblicata nell’edizione di oggi, giovedì 1 agosto.

Le domande fatte al calciatore sono state perlopiù riguardanti la parte professionale della sua vita, il calcio e il Milan appunto. L’attaccante ha teso le lodi a Ibrahimovic, che fino a qualche tempo fa era suo compagno di squadra e oggi invece è dirigente. Una persona fondamentale per il suo percorso di crescita. Ha poi parlato anche del nuovo allenatore, Paulo Fonseca, con il quale ha già trovato quella che secondo lui è la giusta alchimia, e dei nuovi compagni, i nuovi acquisti, che possono, a detta di Leao, dare un aiuto fondamentale alla squadra.

C’è però stato spazio anche per la sfera personale del campione portoghese, argomento sul quale solitamente non si sbottona mai. Rafa sta volta ha invece deciso di condividere una parte importante della sua vita, annunciando che ben presto diventerà papà di due gemellini. Ecco le sue parole:

Diventerò papà tra poco, papà di due gemelli. Dovrebbero nascere a novembre. Sono sicuro che sarà un’esperienza molto carina, a me i bambini piacciono. Diciamo che ho ancora un altro motivo per dare valore alla mia famiglia e continuare a lavorare per lei. Li chiameremo Rodrigo e Tiago.

La donna che renderà padre Leao sarebbe, secondo i rumors, la splendida modella portoghese Francisca Silva Grelmos, che nei mesi scorsi era stata accostata al campione a seguito di diverse apparizioni a San Siro durante le partite del Milan.