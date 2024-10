A novembre sarà (quasi) estate

Il caldo anomalo continua a interessare l’Italia, con un finale di ottobre che appare più simile a fine agosto che all’autunno. Le temperature si mantengono significativamente superiori alla media e nei prossimi giorni si attesteranno su valori tipici di fine estate, con massime attorno ai 28 gradi a Palermo, 26-27 gradi a Catania e Siracusa, e 24 gradi a Napoli e Roma.

Dai dati di Ilmeteo.it si evidenzia che il 30 ottobre ha registrato negli ultimi anni temperature ancora più elevate: nel 2023 si sono toccati i 32 gradi a Palermo e i 30 ad Olbia, mentre nel 2022 i 27 gradi a Roma e Forlì. Ormai superare i 25 gradi alla fine di ottobre sembra diventato consuetudine, mentre le temperature normali per questo periodo dovrebbero essere attorno ai 17°C al Nord e 22°C al Sud. Analizzando i dati del XXI secolo, è evidente che ci sono anomalie climatiche sempre più marcate rispetto al secolo scorso.

La situazione meteo non porterà molte sorprese, con l’anticiclone subtropicale che rimarrà stazionario sull’Italia per i prossimi 7-10 giorni, garantendo sole soprattutto al Centro-Sud e in montagna. In Pianura Padana e nei fondovalle interni si prevedono nebbie notturne e inversioni termiche che aumenteranno il tasso di smog nell’aria. Durante queste giornate miti, anche le temperature notturne non scenderanno sotto i 10 gradi in pianura nemmeno al Nord, comportando un abbassamento dell’uso del riscaldamento domestico e quindi una riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Le previsioni per i prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica e un persistere del caldo anomalo. Mercoledì 30 ottobre sono previsti foschie al Nord con bel tempo altrove, al Centro e al Sud ci sarà ampio soleggiamento. Situazione simile si prevede per giovedì 31 e venerdì 1 novembre, con la possibilità di nebbie in pianura al Nord e stabilità generale della situazione climatica. In sintesi, il caldo sembra destinato a continuare anche nel mese di novembre, con l’anticiclone nordafricano ancora presente sull’Italia.