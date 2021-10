Alla fine Donald Trump l’ha fatto davvero: dopo averne parlato a lungo, in seguito alla sua cacciata da Facebook e Twitter, l’ex presidente degli Stati Uniti ha confermato l’arrivo del suo social network. Si chiamerà Truth, che in inglese significa Verità.

In un comunicato si legge che la piattaforma, di proprietà del Trump Media & Tecnolgy Group, andrà online in versione beta a novembre 2021 e dovrebbe poi essere aperta a tutti entro la primavera del 2022: “Ho creato Truth Social per combattere la tirannia di Big Tech – sono le parole usate da Trump per accompagnare l’annuncio – Viviamo in un mondo dove i talebani hanno una enorme presenza su Twitter, mentre ancora il vostro presidente preferito viene silenziato. Questo è inaccettabile!”.

Senza i social da gennaio 2021

Quello fra Trump e i social network, e in generale i colossi della tecnologia, è sempre stato un rapporto travagliato, che si è aggravato negli ultimi mesi del suo mandato: durante la campagna per le elezioni presidenziali (dunque a novembre 2020), Twitter era arrivato a bloccare, rimuovere o comunque bollare come “fuorvianti” il 40% dei post dell’allora inquilino della Casa Bianca. Il vaso era già colmo, ed è traboccato con l’assalto dei sostenitori di Trump al Campidoglio: nella notte fra il 6 e il 7 gennaio scorsi, Facebook, Instagram e Twitter hanno bloccato tutti gli account riconducibili a Trump. E da allora non li hanno più sbloccati.

Nei mesi scorsi, l’ex presidente degli Usa ha valutato varie possibilità per tornare a farsi sentire online:

nel suo staff, qualcuno aveva addirittura pensato a debutto su TikTok , il social cinese da lui tanto odiato e ostacolato;

, il social cinese da lui tanto odiato e ostacolato; poi c’è stata l’apertura di un blog di scarso successo , chiuso rapidamente;

, chiuso rapidamente; e anche il tentativo di fare valere le proprie ragioni in tribunale.

Adesso arriva l’annuncio di Truth, che inizialmente sarà accessibile solo a inviti e secondo molti analisti politici rafforzerebbe l’ipotesi di una candidatura di Trump alle Presidenziali del 2024.