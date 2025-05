A Nizza c’è Barbera 2025. Arriva il Collisioni Festival

Dal 9 al 12 maggio, Nizza Monferrato ospiterà un evento dedicato alla Barbera d’Asti con degustazioni, concerti e buon cibo. Saranno presenti oltre 70 produttori e saranno proposte più di 400 etichette di Barbera, con il Barbera Forum come fulcro della manifestazione. Quest’anno si introduce “Nizza, Barbera & Music”, in collaborazione con Collisioni Festival, con tre palchi e concerti gratuiti.

L’inaugurazione vedrà il live degli Eiffel 65, seguiti da vari artisti nei giorni seguenti, tra cui il travolgente spettacolo “Voglio Tornare negli Anni ’90”. Il programma include anche eventi per bambini come il Crazy Magic Sunday, con spettacoli di magia.

Il centro città si trasformerà con la Notte Bianca, street food e Wine Point dove degustare le tipiche etichette locali. Tra le esperienze imperdibili ci sono un tour in bici tra i vigneti e un raduno di Ferrari.

Il sindaco Simone Nosenzo sottolinea l’evento come un modo per vivere vino e convivialità, mentre Mauro Damerio dell’Enoteca Regionale enfatizza la qualità e i servizi per i visitatori. Organizzato da Enoteca Regionale del Nizza, Città di Nizza Monferrato e Nizza è Artigianato e Commercio, l’evento ha il patrocinio di importanti enti locali.

Il programma include una varietà di degustazioni e intrattenimenti musicali, con numerose opportunità di assaporare la Barbera in diverse situazioni conviviali. Un mix di cultura, musica e gastronomia per un’esperienza coinvolgente in un’atmosfera festosa.