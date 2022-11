A Natale non farlo! Perché regalare un cane o un gatto non è buona idea

Hai deciso di regalare un cane o un gatto a Natale ad un tuo parente? Ecco perché non dovresti assolutamente farlo.

Natale è alle porte e molte persone sono già alla ricerca dei regali da fare ai propri amici o parenti. Tra i vari regali, purtroppo, ci sono anche i nostri amici a quattro zampe, soprattutto quando si desidera esprimere il desiderio di un bambino.

Tuttavia la scelta di regalare un cane o un gatto a Natale non deve essere considerata una scelta “leggera”, come quando si regala una bambola, ma bisogna considerarla una scelta davvero importante. Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono i principali motivi per cui non bisogna regalare un cane o un gatto a Natale.

Non regalare un cane o un gatto a Natale: ecco perché

Molto spesso si decide di regalare una piccola palla di pelo a Natale solo perché il destinatario del regalo lo richiede. Tuttavia questa non è una buona ragione per adottare un un cane o un gatto e donarlo.

Adottare un amico a quattro zampe è un’esperienza davvero meravigliosa ma deve essere una scelta responsabile. I cani e i gatti non sono degli oggetti da regalare a Natale ad un bambino o ad una persona adulta.

I nostri amici a quattro zampe sono esseri viventi e devono essere trattati come tali. Hanno bisogno di essere nutriti, di essere curati e di essere considerati, fattori molto importanti per il benessere di un cane o un gatto che non bisogna assolutamente sottovalutare.

Per capire se regalare un animale a Natale sia una buona e una cattiva idea, ecco cosa devi considerare:

1. Un amico peloso è una responsabilità

Condividere la propria vita con un amico a quattro zampe significa prendersi cura di lui in tutto. Se si decide di regalare un cane o un gatto ad un amico o parente, è necessario essere certi che quest’ultima possa prendersi cura della palla di pelo.

Che possa mantenerlo economicamente (cibo, visite, altre spese), ma soprattutto che possa dedicare del tempo all’animale e non lasciarlo per molte ore da solo in casa. Se la persona a cui vogliamo regalare un cane o un gatto non presenta tali caratteristiche, meglio cambiare regalo.

2. La responsabilità è di tutta la famiglia

Spesso si regalano cani e gatti a dei bambini solo perché questi ultimi desiderano averne uno. Tuttavia, i bambini sono bambini e difficilmente possono prendersi cura di un animale domestico al 100%.

Quindi la responsabilità totale ricadrà sui suoi genitori, i quali dovranno avere il tempo, la pazienza e la disponibilità economica, e non solo, di accudire un cane o un gatto.

Inoltre i genitori hanno anche la responsabilità di insegnare al proprio figlio i comportamenti da avere e quelli da evitare nei confronti della palla di pelo. Se gli adulti in questione non sono disposti a prendersi tali responsabilità, sarebbe opportuno pensare ad un altro tipo di regalo per il bimbo.

3. Cani e gatti sono animali longevi

E’ molto importante, quando si decide di donare un cane o un gatto ad un amico o un parente, considerare che questi animali sono longevi e possono vivere fino a 15 anni, se non di più.

Anni di responsabilità per coloro che se ne prenderanno cura sia nel bene che nel male. Per evitare di aumentare il tasso di abbandono degli animali, è necessario essere certi che la persona a cui vogliamo donare un animale abbia le caratteristiche giuste per prendersene cura per tutti questi anni.

Regalare un animale a Natale: conclusione

In conclusione, sono molti i fattori da considerare quando si decide di voler regalare un animale a Natale. Bisogna considerare l’età della persona a cui lo stiamo regalando, la disponibilità economica e temporale che questa persona può avere nei confronti del cane o del gatto e soprattutto la disponibilità di fare i sacrifici che comporta la presenza di un animale domestico in casa.

Se la persona in questione può prendersi tutte queste responsabilità allora la scelta di regalare un cane o un gatto a Natale potrebbe essere la scelta giusta.

Tuttavia se decidi di regalare un cane o un gatto ad una persona che realmente è certa di prendersi le responsabilità dovute, non acquistare un animale ma adottalo da un canile.

In questo modo renderai felice il cane o il gatto che è stato precedentemente abbandonato ed eviterai di alimentare il business illegale degli animali, molto presente nel nostro Paese.