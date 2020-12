“Auguri, volete venire a fare un brindisi a casa mia?”. Sono le 14 del giorno di Natale quando la signora Fedora, 87 anni, è sola in casa e chiama la polizia. Forse anche pensando al marito, che non c’è più, e che era un poliziotto. Alla centrale operativa Claudio, l’agente in servizio che le risponde, capisce che è una richiesta speciale, fuori dal comune. Intuendo che la donna ha bisogno di compagnia, le manda a casa appena può due pattuglie che erano in zona. Così Sergio, Francesco, Graziano e Giambattista, agenti delle volanti Duomo e Duomo bis, hanno raggiunto la signora Fedora nella sua casa e hanno trascorso un po’ di tempo con lei. La donna li ha ringraziati per il gesto e per il loro lavoro, ma anche per averle fatto ricordare quando erano giovani e suo marito era in servizio.