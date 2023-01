a Montespertoli un Polo della Salute e uno dell’Infanzia

Si chiama “Futura” ed è un progetto contenuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che mira a migliore i servizi educativi da zero a sei anni-6. Grazie a questo finanziamento il comune di Montespertoli (Firenze) si è aggiudicato quasi 8 milioni di euro che investirà per la realizzazione di due edifici strategici per la vita dei cittadini: il Polo dell’Infanzia per bambini da 0 a 6 anni e il nuovo Polo della Salute.

Entro il 2025 la consegna delle chiavi del Polo della Salute

I cantieri per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute sono stati aperti all’inizio dell’estate 2022, ma a causa dell’aumento esponenziale dei costi dei materiali edili si è reso necessario uno stop per la valutazione dei rincari. La realizzazione del Polo della Salute costerà al Comune di Montespertoli circa il +40% in più rispetto a quanto previsto. Ma il Comune potrà sostenerne ugualmente le spese proprio grazie ai contributi del PNRR. L’aggiudicazione dei lavori dovrà essere finalizzata entro il mese di giugno di quest’anno e le chiavi di entrambi i Poli dovranno essere consegnate non oltre la fine del 2025.

Spazio al turismo accessibile

Parallelamente, l’amministrazione comunale sta lavorando anche alla revisione del piano di viabilità locale, così da rendere pienamente accessibili sia il Polo dell’Infanzia che il Polo della Salute.

Ma non è tutto. Con gli stessi finanziamenti sarà recuperato anche l’ex Circolo di Lucignano e convertito in una struttura per il turismo accessibile. Il tutto sempre grazie alle tante risorse che il Comune di Montespertoli ha ottenuto attraverso il PNRR. Stanziati circa 300 mila euro per il progetto dedicato al Turismo accessibile a Lucignano.