Un film porno con attori professionisti (il protagonista è peraltro un cuneese) girato di notte nei luoghi più conosciuti di Mondovì, in provincia di Cuneo. Nel film si vedono, oltre alle performance degli attori hard, anche la Chiesa della Missione, i Giardini del Belvedere con dietro la torre civica simbolo della città. Il video è stato visto alcune decine di migliaia di volte nei giorni scorsi (era visibile il trailer sul portale specializzato Pornhub) e ora è stato rimosso.

Il Comune di Mondovì ha annunciato che informerà la Procura di Cuneo del video hard e la polizia municipale sta svolgendo alcuni accertamenti anche se sia il sindaco Paolo Adriano ha preferito non rilasciare commenti ufficiali sulla vicenda. L’ipotesi di reato potrebbe essere di atti osceni in luogo pubblico, di recente depenalizzato, ma perseguibile d’ufficio se consumato in aree accessibili ai minori.

A sconcertare e offendere molti monregalesi, in particolare (perché le visualizzazioni del trailer si sono moltiplicate man mano che, spargendosi la voce, il link ha cominciato a circolare in varie chat) è stata l’ambientazione di alcuni frame sul sagrato della Chiesa della Missione, uno dei gioielli artistici della città che s’affaccia su piazza Maggiore, nel rione Piazza. Uno degli edifici religiosi a cui gli abitanti del quartiere sono storicamente più legati. Altri scorci, poi, si possono identificare con il giardino del Belvedere. E potrebbe essere monregalese anche l’interno del supermercato, dove l’attrice è protagonista di altre immagini.