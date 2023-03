A Mirabilandia il 6 aprile via a nuova stagione con show, parate e spettacoli

Il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 6 aprile parte la nuova stagione di Mirabilandia. Ad attendere i visitatori già dal primo giorno di apertura sarà l’illusionista Antonio Casanova. Sarà lui a trasformare il teatro del Parco nell’unico, vero Teatro della Magia in Italia. Sul palco le illusioni che gli hanno fatto conquistare due Merlin Award – gli Oscar della magia – con corpi umani che levitano e svaniscono, oggetti solidi che diventano liquidi e un vero elicottero che si materializzerà dal nulla. “L’Illusionista” è lo show dove l’impossibile diventa realtà!

Nel Parco divertimenti più grande d’Italia, tutti i giorni i gentili ospiti saranno accolti all’entrata dalla nuovissima “Pirates-Welcome Parade” con stravaganti pirati. Atmosfere western per la novità “Steampunk saloon”, lo spettacolo nell’area Far West Valley con viaggiatori che si perdono e si ritrovano catapultati all’epoca della conquista della frontiera. Il palco di piazza della Fama si trasformerà nella prestigiosa School of Performing Arts di New York per il nuovo “Hall of Fame” con ballerini, cantanti e attori alla ricerca dell’agognato successo. Torna a grande richiesta al Pepsi Theatre l’esclusivo “Zorro – Il musical” con le gesta del giovane Don Diego de La Vega che diventerà Zorro per salvare la sua città. Per i più piccoli la coloratissima festa “Let’s Party” con alcuni dei più amati personaggi di Nickelodeon e gli imperdibili “Meet & Greet” per una foto ricordo con i Paw Patrol (Chase, Marshall e Skye), SpongeBob e il suo migliore amico Patrick, le tartarughe Ninja e Dora l’Esploratrice.

Bisognerà attendere l’estate per il grande show serale “L’Ultimo Pan” sullo specchio d’acqua del Parco e la “Magic Parade” per salutare a fine giornata tutti gli artisti al ritmo di musiche e balli coinvolgenti. Ad animare piazza della Fama sotto le stelle ci penseranno le note di “Wow” lo spettacolo con live band e con ambientazioni futuriste degli anni 2090! Fresco dei festeggiamenti per le nozze d’argento, torna anche lo stunt show più acclamato d’Europa, “Hot Wheels City-La nuova sfida” con le epiche avventure dei super piloti Chase ed Elliot alle prese ancora una volta con lo scienziato pazzo. Immancabile il gran finale con un loop mobile alto ben 15 metri.

Per gli amanti del brivido, l’horror house The Walking Dead ispirata alla nota serie televisiva, unica in Italia. E per chi è a caccia di adrenalina, imperdibile un giro sulle attrazioni da Guinness dei primati come iSpeed (il più alto e veloce launch coaster in Italia), il Katun (il più lungo inverted coaster in Europa) o Divertical (il più alto water coaster al mondo). Per gli amanti delle due ruote, motori accesi nell’area Ducati World con attrazioni e simulatori di ultima generazione. Adatte ai più piccoli sono le aree Dinoland con i dinosauri e le ambientazioni di milioni di anni fa, Bimbopoli con la splendida giostra a cavalli su due piani e le atmosfere cowboy della Far West Valley.

“Siamo davvero emozionati all’idea di ospitare per ben due mesi l’incredibile spettacolo di magia di Antonio Casanova, dichiara Riccardo Capo, Managing Director di Mirabilandia. Ad Halloween abbiamo avuto una risposta molto positiva e abbiamo deciso di portarlo nuovamente sul nostro palco con uno spettacolo esclusivo di magia e illusioni completamente rinnovato. Quest’anno abbiamo in cantiere anche molte novità per il palinsesto estivo che coinvolgeranno il pubblico di ogni età”.

La stagione 2023 di Mirabilandia si concluderà domenica 5 novembre. Sempre più facile regalarsi la magia di una stagione a Mirabilandia, grazie alla partnership con Amazon Pay. Per gli utenti che acquisteranno abbonamenti VIP o GOLD, subito un Buono Regalo Amazon.it da 15 euro. E anche quest’anno il divertimento si paga a rate, grazie all’accordo fra Mirabilandia e Scalapay. Ulteriori informazioni, calendario e programmazione dello show “Antonio Casanova, l’Illusionista” e altri eventi su mirabilandia.it.