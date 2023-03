a Milano lo show per Enzo Jannacci con tanti amici

Paolo Jannacci porta a Milano Jannacciami, lo show per papà Enzo con tanti amici, da Ornella Vanoni a Elio e Carlo Verdone.

Dieci anni fa ci lasciava un mito della musica, del cabaret e dello spettacolo italiano: il grande e indimenticabile Enzo Jannacci. Il leggendario artista di Vengo anch’io, no tu no scompariva il 29 marzo del 2013. A distanza di dieci anni, il figlio Paolo, che nel frattempo ha seguito le sue orme, diventando anche un importante cantautore, ha deciso di portare nella sua Milano uno spettacolo dedicato proprio alla memoria di Enzo, e in un giorno speciale: quello in cui si sarebbe festeggiato il suo compleanno. Ecco tutto quello che sappiamo su Jannacciami, uno show con tanti ospiti speciali.

Tutti gli ospiti di Jannacciami, lo spettacolo per Enzo Jannacci

“Uno spettacolo dedicato a mio padre, con le sue canzoni più richieste e quelle più nascoste“, ha dichiarato Paolo, organizzatore di questo atteso show, oltre che grande protagonista. Sul palco salirà infatti anche lui, insieme a molti artisti che hanno avuto modo di conoscere Enzo, di farsi influenzare dalla sua arte e in alcuni casi anche di diventare suoi amici: da Diego Abatantuono a Ornella Vanoni, passando per Ale & Franz, Massimo Boldi, Elio, Francesco Gabbani, J-Ax, Cochi Ponzoni e Paolo Rossi.

Paolo Jannacci

Sarà un unico appuntamento, importantissimo, all’interno di una location molto importante di Milano, il Teatro degli Arcimboldi. La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il prossimo 3 giugno 2023. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne.

I dettagli su Jannacciami

Come riferito dall’Ansa, Paolo Jannacci, talentuoso figlio del grande Enzo, ha voluto fortemente organizzare questo spettacolo, visto come una ripartenza da dove eravamo rimasti, ormai dieci anni fa, verso un futuro “sempre più jannacciano“.

“Perché ho scoperto che io ho bisogno ancora di ascoltare le sue canzoni e cantarle, nel migliore dei modi, a chi desidera ascoltarmi“, ha concluso l’artista, presentando una serata evento che permetterà di riunire molti degli amici musicisti che hanno condiviso buona parte della loro carriera con Enzo e la sua famiglia, tra cui Emiliano Bassi, Marco Brioschi, Roberto Gualdi, Michele Monestiroli e Paolo Tomelleri.