A Milano dall’8 al 10 novembre si svolgerà la Coppa del Mondo del Panettone

A Milano si prepara la finalissima della ‘Coppa del Mondo del Panettone’, un evento dedicato a questo dolce tipico italiano che si svolgerà dall’8 al 10 novembre 2024 presso Palazzo Castiglioni. Durante tre giorni, il pubblico potrà partecipare a eventi, presentazioni e workshop, degustando i migliori panettoni del mondo. L’assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, ha sottolineato l’importanza dell’evento nel celebrare la tradizione artigianale e culturale legata al panettone, simbolo delle radici italiane.

L’evento, ideato dal Maestro Giuseppe Piffaretti, è nato per valorizzare la storia e la lavorazione del panettone, un prodotto che ha raggiunto una fama internazionale. La prima edizione si è tenuta a Lugano nel 2019, seguita da eventi a Milano nel 2021 e nel 2022. Piffaretti ha riferito che l’artigianato dolciario ha superato la grande distribuzione, e l’obiettivo è diffondere il vero panettone artigianale milanese nel mondo.

Il pubblico avrà l’opportunità di assaporare panettoni, partecipare a laboratori, assistere alla votazione della giuria e acquistare prodotti. L’ingresso è gratuito, con la possibilità di acquistare una card degustazione per assaporare diverse varietà. I giudici speciali includono Iginio Massari e Ernst Knam. Tra le novità, un focus sul panettone senza glutine e incontri con chef internazionali come Julien Alvarez e Markus Bohr.

Durante l’evento saranno premiati i migliori trittici del nord e dei Carruggi. Per l’edizione 2024, i finalisti provengono da 17 nazioni, dimostrando l’appeal internazionale del progetto. Ventiquattro pasticceri concorreranno per il panettone tradizionale, mentre diciotto parteciperanno per il panettone al cioccolato. Tra i rappresentanti italiani ci sono Pompilio Giardino e Damiano Pagani per la categoria tradizionale, e Armando Pascarella per quella al cioccolato.

Inoltre, l’evento avrà un legame con iniziative come il Summer Edition, dove il panettone è stato abbinato al gelato, e promuoverà anche la formazione dei giovani pasticceri. Questo grande evento rappresenta un’importante occasione per celebrarne l’unicità e la tradizione, contribuendo a una maggiore valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano.