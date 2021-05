Nel maggio del 1995 nacque il primo social network della storia e nacque in Italia. Forse il primo. Chissà. Ma se si pensa che Facebook è del 2004, Second Life e MySpace del 2003, si capisce benissimo l’enormità di quello che ho appena scritto. Nel 1995 il web era praticamente appena nato. Il 26 maggio di quell’anno è entrato nella storia della tecnologia come il “Bill Gates Internet Tidal Wave”. Si tratta del famoso memo interno nel quale il cofondatore di Microsoft di fatto ammetteva di non aver capito l’importanza di Internet. Scriveva: “In questo memo voglio chiarire che il nostro focus su Internet è cruciale per il nostro business. Internet è il più importante passo avanti dall’introduzione del personal computer della IBM nel 1981… come il pc di allora Internet adesso non è perfetto, ma quelli che vi si oppongono fanno lo stesso errore concentrandosi sui limiti e non sulla forza del fenomeno”.

Ecco, segnatevi questa data: è il 26 maggio 1995 e a Seattle il genio Bill Gates, l’uomo che stava invadendo il mondo mettendo il sistema operativo di Microsoft in quasi tutti i computer, annuncia l’onda del web. Nel frattempo in Italia qualcuno costruisce un social network. Chi? Claudio Cecchetto. Sì lui, l’autore del Gioca Jouer, l’inventore di Radio Deejay e di un altro modo di fare radio. E’ stato anche un pioniere di Internet. Nel maggio del 1995 lancia un social network chiamato Internetwork City, la città del network di Internet. Lo aveva costruito, una riga di codice dopo l’altra, un giovane programmatore che, grazie a questa storia, sarebbe diventato brillante divulgatore di digitale (da tempo è uno dei volti di Striscia la Notizia): Marco Camisani Calzolari. Quando ripensa a quei tempi MCC si entusiasma: “Era un social network a tutti gli effetti. Un luogo dove ci si poteva iscrivere, avere un profilo e parlare con gli altri. Era uno dei primi della storia del web, e lo aveva inventato Claudio Cecchetto. Lo aveva pensato navigando con il Videotel, ma poi era arrivato il world wide web. Io ai tempi lavoravo come programmatore per una azienda di moda: avevo imparato a farlo scaricandomi le istruzioni per scrivere codice in Pearl e in Java dalle BBS che stavano in rete. Ai tempi era appena uscito Mosaic, il primo vero browser per navigare il web: prima tutti usavano Links con il quale navigavi il web senza immagini, solo testo; e senza mouse, per muoverti sullo schermo usavi il tasto tab. Mosaic fu una vera rivoluzione ma ai tempi animare una grafica era quasi impossibile. Allora mi inventai un trucco che sfruttava gli errori del software… Oggi è difficile immaginare come fosse l’esperienza utente di quei tempi ma funzionava, la gente si iscriveva. Allora Claudio spostò la sede dai suoi uffici in via Melzi d’Eril, a Milano, al forum di Assago dove aveva installato Radio Capital. In radio era appena arrivato un ragazzino sveglio, Fabio Volo e Claudio decise che una volta a settimana avrebbe dedicato uno spazio per raccontare Internetwork City. Fabio faceva le domande e io rispondevo”.

L’esperienza è durata un paio di anni, ad un certo punto Cecchetto si inventò anche una moneta virtuale, l’Energy Bank. Ma questa è un’altra storia. Chi si ricorda di Internetwork City?

