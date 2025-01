a messa di don Patriciello

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha effettuato una visita a sorpresa questa mattina nella chiesa del Parco Verde a Caivano, partecipando alla messa officiata dal parroco anti camorra, don Maurizio Patriciello. Durante la celebrazione, Mattarella ha espresso i suoi auguri alla comunità di Caivano, sottolineando l’importanza del futuro per i ragazzi e i bambini, che rappresentano le speranze della comunità.

Al termine della messa, il presidente della Repubblica ha elogiato l’impegno di don Patriciello, ringraziandolo per la sua opera e per la celebrazione che ha reso possibile. Ha rimarcato il desiderio di uno sviluppo positivo per i giovani, auspicando per loro un futuro caratterizzato da crescita, impegno, benessere, cultura e opportunità professionali. Queste parole hanno risuonato come un augurio non soltanto per l’anno che inizia, ma anche per gli anni futuri.

Dopo la messa, Mattarella ha proseguito la sua visita a Villa Rosebery, incontrando in forma privata il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che è anche presidente dell’Anci. Manfredi ha espresso gratitudine al Presidente per il suo sostegno e le parole di vicinanza rivolte al territorio, sottolineando l’onore di accogliere il capo dello Stato e l’importanza della condivisione sui numerosi progetti che riguardano le città e le periferie.

La visita di Mattarella evidenzia l’attenzione del governo per le situazioni difficili delle comunità, e la sua presenza a Caivano è vista come un segnale di supporto in un contesto complesso, segnato da problemi sociali. La figura di don Patriciello è centrale nel contrasto alla camorra e nella promozione di valori positivi tra i giovani, e il riconoscimento ricevuto dal presidente è significativo per la comunità, che vede in questo gesto un incoraggiamento a proseguire nella lotta contro le ingiustizie e nella costruzione di un futuro migliore.

La visita di Mattarella rappresenta anche un momento di riflessione sull’importanza della cultura e dell’educazione per i giovani, elementi fondamentali per la crescita della società e per il superamento delle sfide attuali.