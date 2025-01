A meno di 50 chilometri dall’Italia c’è la “città sportiva” della Croazia, ed è una meta perfetta da scoprire all’inizio del 2025

Umago è una località croata che rappresenta un perfetto equilibrio tra storia, cultura e sport, situata a pochi chilometri dal confine italiano. Ha guadagnato notorietà non solo per le sue splendide spiagge, ma anche per la sua forte identità sportiva. Nel 2018, Umago è stata nominata Capitale europea dello sport nella categoria delle piccole città. Questa meta è ideale per chi cerca esperienze oltre ai semplici panorami marittimi. Nel 2025, Umago offre un’ampia gamma di attività, tra cui sport, storia e una tradizione gastronomica rinomata.

Il lato sportivo di Umago è particolarmente impressionante, con 55 associazioni sportive e 24 discipline diverse. La città è un hub per gli sportivi, con infrastrutture straordinarie come 80 campi da tennis, un campo da golf con oltre 18 buche e 11 campi da calcio. La pallamano è uno degli sport più praticati, con squadre maschili e femminili di alto livello. Umago ospita anche eventi significativi, come il Plava Laguna Croatia Open Umag, attirando migliaia di visitatori ogni anno. Lo sport è un elemento chiave della comunità, promuovendo uno stile di vita attivo attraverso strutture polivalenti e percorsi ciclistici.

Umago, però, non è solo sport. La città ha una storia millenaria e si trova nel nord-ovest dell’Istria, dove si incontrano diverse culture, evidenziando le influenze romane e veneziane, in particolare nel centro storico. La Chiesa dell’Assunzione della Vergine Maria, costruita nel XVIII secolo, rappresenta il simbolo della città, così come il campanile che guida le imbarcazioni che si avvicinano. I reperti storici nel Museo Civico, situato in una torre medievale, raccontano la vita quotidiana di Umago.

Oltre alla cultura sportiva e al patrimonio storico, Umago è una destinazione ideale per il relax e la bellezza naturale. Le spiagge, affollate d’estate, offrono tranquillità in inverno, come la famosa spiaggia Kanegra. Le attività includono trekking tra i sentieri istriani e visite al Faro di Savudrija. Gli amanti della cucina possono gustare i vini locali e l’olio d’oliva premiato. Umago rappresenta un perfetto equilibrio tra sport, tradizione, paesaggi mozzafiato e una storia ricca, rendendola una meta ideale all’inizio del 2025 per chi cerca un’esperienza autentica.