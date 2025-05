“A Matter of Time”: Scopri il nuovo album di Laufey!

Laufey annuncia il nuovo album "A Matter of Time" in uscita il 22 agosto

Laufey continua a sviluppare il suo originale stile musicale, che integra jazz, bossa nova e pop orchestrale, con un forte richiamo alle tradizioni senza esserne limitata. Il nuovo progetto è anticipato dal singolo "Silver Lining," presentato live al Coachella insieme a Gustavo Dudamel e la LA Phil. Un ulteriore brano, "Tough Luck," rappresenta un’esplorazione più intensa e arrabbiata dell’amore, come spiegato dall’artista.

Quest’album rappresenta per Laufey un momento di libertà creativa, un "libro bianco" in cui mescola influenze classiche e jazzistiche a testi più personali e vulnerabili. La produzione è firmata da Spencer Stewart, già collaboratore nei suoi precedenti lavori, e per la prima volta da Aaron Dessner, noto per le sue collaborazioni con artisti come Taylor Swift ed Ed Sheeran, che contribuisce ad ampliare la dimensione sonora dell’artista.

Laufey condivide l’intento di mostrare anche i lati imperfetti della sua persona, allontanandosi dalle aspettative di un’immagine ideale e romantica. Il disco affronta l’amore in tutte le sue sfumature — desiderio, fragilità e scoperta — con un approccio delicato e riflessivo, consolidando il suo status di voce unica nel panorama musicale contemporaneo.

