A Lucca torna il Virtuoso e Belcanto festival

Giunto alla sua ottava edizione il Virtuoso e Belcanto Festival si conferma una realtà unica nel suo genere nel panorama italiano ed internazionale. Sotto il cappello dell’eccellenza artistica, dal 17 al 29 luglio prossimi, Lucca è pronta a ospitare grandi interpreti della musica classica – in doppia veste di docenti ed esecutori – centinaia di giovani musicisti provenienti da cinque continenti per concerti, concorsi, conferenze, Lecito Magistris e contaminazioni artistiche che dalla poesia arrivano alla scultura.

Negli ultimi anni al Virtuoso e Belcanto festival si sono formati alcuni dei più promettenti esecutori a livello internazionale. Da qui, solo per citarne alcuni, è passato il Leonkoro Quartet, vincitore alla Wigmore Hall di Londra e ora presente nei principali cartelloni in tutto il mondo. Il Leonkoro sarà protagonista di due concerti nella rassegna (17 e 21 luglio). Tra gli ospiti spicca il pianista Alfred Brendel, habitué della rassegna sin dalle prime edizioni e che proprio a Lucca ha presentato nell’edizione scorsa una sua raccolta di poesia in memorabile concerto di musica e letteratura. Brendel sarà protagonista di masterclass dedicate ai migliori allievi dei corsi di perfezionamento e di una Lecito Magistris (22 luglio).

Tra gli altri nomi Bruno Giuranna che festeggerà i suoi novant’anni proprio al festival e in compagnia di un’artista d’eccezione come la violinista giapponese Nobuko Imai, sua allieva e che quest’anno festeggia i suoi ottant’anni insieme al suo maestro, saranno protagonisti di appuntamento da segnare sicuramente in agenda (18 luglio). Di prestigio anche la presenza di grandi esecutori quali Till Fellner, Alain Meunier, Adrian Brendel, Yejin Gil, Péter Nagy, Wenting Kang, Boris Berman, Claudio Bohórquez, il Trio Voces Intimae che si alterneranno sul palco del Real Collegio di Lucca, del Liceo Musicale, del Chiostro Confesercenti e dell’incantevole cornice di Palazzo Pfanner per i concerti serali.

Ad arricchire il vasto cartellone è la presenza di due orchestre; l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano diretta da Pietro Mianiti (20 e 23 luglio) e l’Ort – Orchestra della Toscana che insieme a Benjamin Gatuzz, vincitore del concorso VeB 2022, affronta il Concerto op.77 per violino e orchestra di Brahms (28 luglio, Villa Bertelli a Forte dei Marmi). Come ogni anno, spazio al repertorio contemporaneo e a prime esecuzioni italiane– Suite in Old Style per viola e orchestra di camera di Dobrinka Tabakova (20 luglio), Kings Sarabande di Sir Harrison Birtwistle e Huntington Eulogy di Brett Dean (29 luglio).