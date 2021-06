La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa e nel corso di tutti questi anni sono naufragati (un po’ in Honduras, un po’ in Nicaragua, altri nella Repubblica di Samanà) ben 244 naufraghi.

Dei 244 ben 29 erano non famosi (e non nel senso che erano poco famosi, ma letteralmente degli sconosciuti: idraulici, commessi, insegnanti… presi dalla vita quotidiana e gettati in pasto in un reality vip). Dei 215 vip rimanenti in 8 hanno partecipato in coppia in qualità di unico concorrente e ben 15 hanno ripetuto l’esperienza due volte. Insomma, errare è umano, perseverare diabolico.

Dei 215 (che diventano 211 considerando le coppie) che hanno vestito i panni dei naufraghi, quanti ne ricordi?

I naufraghi sportivi

Nel corso degli anni si sono messi in gioco ben 20 sportivi e campioni plurimedagliati, dagli ex calciatori (Stefano Tacconi, Totò Schillaci, Antonio Cabrini, Francesco Coco, Matteo Materazzi, Abdelkader Ghezzal, Stefano Bettarini e Paul Gascoigne), ai pugili (Giacobbe Fragomeni e Patrizio Oliva), al rugbista Denis Dallan, passando per il mondo del nuoto (Leonardo Tumiotto), fino a quello della pallanuoto (Amaurys Perez), della pallavolo (Maurizia Cacciatori), del football americano (Max Bertolani), del judo (Marco Maddaloni), della Formula 1 (Paul Belmondo), del ciclismo (Claudio Chiappucci ed Ignazio Moser), dello sci (Isolde Kostner) ed anche dell’ippica (il fantino Aceto).

I volti lanciati da Maria De Filippi

Una grossa mano (15 in totale) l’ha data anche la fabbrica di Maria De Filippi che ha permesso agli autori di attingere a piene mani fra ex concorrenti di Amici (Marco Carta, Valerio Scanu, Moreno e Luca Vismara) e personaggi lanciati da Uomini e Donne. Fra questi ultimi troviamo Alessandra Pierelli, Francesco Monte, Daniele Interrante, Giuseppe Lago, Andrea Cerioli, Pamela Compagnucci, Federico Mastrostefano, Jonas Berami, Rosa Perrotta, Cristian Gallella, e Soleil Sorge.

Dal mondo della musica

Anche il mondo della musica ha fornito numerosi naufraghi, oltre i sopracitati cantanti di Amici, sono naufragati anche interpreti (ben 22) come Albano, Raoul Casadei, Sandy Marton, Mariano Apicella, Ivan Cattaneo, Cristiano Malgioglio, Luca Dirisio, Adriano Pappalardo, Francesco Facchinetti, Marina Occhiena, Leone Di Lernia, Den Harrow, Giuseppe Cionfoli, Bianca Atzei, Fiordaliso, le Donatella, Nancy Coppola, Manuela Villa, Riccardo Fogli e Jo Squillo. Senza dimenticarci di DJ Ringo e di Kris & Kris.

Parenti serpenti

Numerosi sono stati anche i parenti di personaggi famosi che hanno partecipato, dal pronipote di Giuseppe Garibaldi a quella di Guccio Gucci, passando per la mamma di Valeria Marini, fino ad arrivare ai fratelli di Belen Rodriguez e le figlie di Sinisa Mihajlović. Citarli tutti sarebbe impossibile, ma in totale sono stati ben 21 a staccare un biglietto come naufrago grazie ad una parentela famosa. C’è stata anche una grande-famiglia-allargata: Cecilia Rodriguez i suoi fidanzati (Francesco Monte ed Ignazio Moser) ed anche il fratello Jeremias.

Grande Fratello

C’è anche stato un po’ di Grande Fratello nei vari cast, da Guendalina Tavassi a Raffaella Fico, passando per Francesca Cipriani e Jonathan Kashianian fino ad arrivare a Filippo Nardi, Marina La Rosa, Daniela Martani e Andrea Cerioli.

Le Veliiiineee!

Dal bancone di Striscia la Notizia sono invece arrivate numerose ragazze: Cristina Quaranta, Giulia Calcaterra, Alessia Reato, Alessia Mancini, Alessia Merz, Ana Laura Ribas, Giorgia Palmas, Miriana Trevisan e Veridiana Mallmann.

Le showgirl

Anche le showgirl sono state moltissime, da Aida Yespica a Valeria Marini, passando per Antonella Elia, Carmen Di Pietro, Carmen Russo, Barbara Chiappini, Nina Moric, Magda Gomes, Andrea Lehotska, Eliana Cartella, Lisa Fusco, Debora Salvalaggio, Sara Tommaso, Linda Santaguida, Fernanda Lessa, Elena Morali, Cecilia Capriotti, Angela Melillo, Rosaria Cannavò, Francesca Lodo, Manuela Ferrera, Belen Rodriguez, Ela Weber, Flavia Vento, Loredana Lecciso, Paola Caruso, Cristina Buccino, Nathaly Caldonazzo, Lory Del Santo, Elena Santarelli ed Arianna David.

Dal mondo della moda

Modelle, modelli, fotomodelli e bellissimi di ogni genere: Manuel Casella, Ariadna Romero, Youma Diakite, Simone Susinna, Dayane Mello, Brice Martinet, Margot Ovani, Gracia De Torres, Nina Senicar, Claudia Galanti, Beatrice Marchetti, Akash Kumar, Marco Ferri, Paola Di Benedetto, Jivago Santinni, Thyago Alves, Andrea Marcaccini e Sergio Muniz.

Conduttori, opinionisti e personaggi tv

Per un reality per la tv non potevano certo mancare i volti del piccolo schermo: la più famosa è stata senza dubbio Simona Ventura, ma ci sono stati anche Rosanna Cancellieri, Valerio Merola, Maria Teresa Ruta, Patrizia e Giada De Blanck, il Divino Otelma, Alessandro Cecchi Paone, Simona Tagli, Eva Henger, Matteo Diamante, Miryea Stabile, Emanuela Tittocchia, Ubaldo Lanzo, Elisa Isoardi, Beppe Braida, Vladimir Luxuria, Giucas Casella, Domenico Nesci, Simone Rugiati, Aristide Malnati, Rachida Karrati, Pierluigi Diaco, Raz Degan, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet, Sarah Altobello, Paolo Brosio, Idris, Maria Giovanna Elmi e Enzo Paolo Turchi.

Attori di tv, cinema e teatro e non solo…

Fra loro abbiamo visto naufragare: Maurizio Ferrini, Antonio Zequila, Kaspar Capparoni, Grecia Colmenares, Demetra Hampton, Eva Grimaldi, Giulio Base, Alex Belli, Andrea Montovoli, Catherine Spaak, Andrea Preti, Patricia Contreras, Enzo Salvi, Sandra Milo, Clarissa Burt, Luca Ward, Peppe Quintale, Rossano Rubicondi, Massimo Ciavarro, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Gilles Rocca, Vera Gemma, Brando Giorgi, Gaspare, Simone Barbato, Nadia Rinaldi, Luca Calvani, Sergio Vastano, Raffaello Balzo, Massimo Ceccherini, Domiziana Giordano, Debora Caprioglio, Nicola Canonico, Daniel McVicar, Eleonora Brigliadori, Walter Nudo, Davide Silvestri, Fabio Testi, Kabir Bedi, Patrizia Pellegrino, Paolo Calissano, ma anche Rocco Siffredi e Malena.

Dalla carta stampata al web

A L’Isola dei Famosi sono arrivati anche degli scrittori come Aldo Busi, Michi Gioia e Melissa P e negli ultimi anni sono sbarcati anche alcuni famosi solo online come Taylor Mega, Chiara Nasti ed Awed.

Gli imprenditori ed i personaggi dell’attualità

Fra loro ci sono Fanny Neguesha (perché ex di Mario Balotelli), Susanna Torretta (amica della contessa forse suicida, Francesca Vacca Agusta), il visconte Ferdinando Guglielmotti, gli imprenditori Gianluca Mech e Matteo Cambi ed il Principe di Calabria, Fulco Ruffo.