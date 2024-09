A lei la dedica dopo gli US Open

Il 22 settembre 2024, il mondo del tennis ha appreso con tristezza della morte di Margith, zia di Jannik Sinner, il numero 1 del tennis mondiale. Margith, sorella della madre di Sinner, Siglinde, è deceduta a soli 56 anni a causa di una grave malattia. La famiglia Sinner-Rauchegger ha reso noto il lutto attraverso un necrologio in tedesco, che inizia con le parole: “Vorrei che tu sapessi quanto eri preziosa”. Il necrologio prosegue affermando che Margith “si è addormentata per sempre nella sua amata casa”.

Dopo la sua recente vittoria agli Us Open, Sinner aveva dedicato un pensiero alla zia, sottolineando l’importanza della famiglia e della vita al di fuori del tennis. “Io amo il tennis, mi alleno tantissimo per raggiungere i miei obiettivi, ma ho capito che esiste una vita oltre al campo”, aveva dichiarato Sinner sul campo di Flushing Meadows. Il giovane campione ha espresso il desiderio di trascorrere più momenti felici con Margith, che ha sempre avuto un ruolo significativo nella sua vita.

Attualmente, dopo la vittoria, Sinner si trova in Cina per prendere parte ai tornei di Pechino e Shanghai. Successivamente, farà ritorno in Europa per partecipare alle ATP Finals e alle finali di Coppa Davis. Nonostante i successi sportivi, Sinner ha mostrato una sensibilità profonda nei confronti della sua famiglia, evidenziando l’importanza di trovare un equilibrio tra la carriera sportiva e le relazioni personali. La scomparsa di Margith rappresenta un momento toccante nella vita del giovane atleta, che ha sempre mostrato un grande attaccamento ai suoi cari e una coscienza della realtà al di fuori del suo mondo agonistico.

La notizia della sua morte ha colpito non solo Sinner, ma anche i suoi fan e il panorama sportivo in generale, che riconosce l’importanza del supporto familiare nei tragitti di vita e carriera degli atleti. Sinner continua a dedicarsi al tennis, ma con la coscienza che ci sono aspetti della vita che vanno al di là del successo sportivo, inclusi i legami affettivi e i ricordi condivisi con le persone amate.