Ormai manca solo l’annuncio, ma il percorso sembra tracciato: i centri diurni per disabili e anziani delle province di Lecce e Brindisi vanno verso lo stop. Entro una quindicina di giorni le strutture saranno chiuse e tutte le persone che trovano assistenza, terapie e accoglienza dovranno rimanere a casa. Venerdì 16 aprile il Coordinamento Salento dei centri dovrebbe, spiegarne il perché e comunicare la partenza le lettere di preavviso della sospensione delle attività.

Il blocco riguarda una quarantina di centri (15 in provincia di Brindisi e 27 in quella di Lecce, secondo i dati della Legacoop) che si opccupano di oltre 750 persone con varie disabilità, dando lavoro a quasi 500 addetti. Lo stop è stato lungamente annunciato e a nulla sono valse riunioni, tavoli di concertazioni tra Lecce, Brindisi e Bari.

Che cosa è successo? I centri diurni, spiega Legacoop Puglia, hanno avuto un cambio di regolamentazione: da strutture socio assistenziali sono diventate strutture sanitarie. Nel regime transitorio che si è creato, i centri delle province di Brindisi e Lecce, pur rientrando nella ricognizione del fabbisogno che la Regione ha effettuato, non sono stati convocati per firmare le cosiddette preintese con le quali si sarebbe dato inizio a una nuova contrattualizzazione. Quindi sono stati lasciati in una sorta di limbo amministrativo: senza contratti e senza soldi si è arrivati al collasso.

“Un lapsus burocratico/amministrativo” lo definisce il presidente regionale di Legacoop, Carmelo Rollo che accusa: “La politica sta lasciando a terra i centri diurni per i disabili in un momento particolarmente drammatico. Gli utenti delle province di Lecce e Brindisi, persone fragili e con disabilità, rimarranno a casa abbandonati alle famiglie anch’esse in balìa dell’incertezza e dell’emarginazione”.

La sospensione dell’attività dei centri, spiega il Coordinamento Salento provocherà sia l’interruzione di cure, riabilitazioni e assistenza verso gli utenti sia l’interruzione dei rapporti di lavoro con terapisti, operatori e personale amministrativo. “Ci rendiamo conto di che cosa comporta la nostra decisione, ma siamo al collasso e la prosecvuzione dell’attività condurrebbe gli enti gestori verso un’inevitabile dichiarazioinedi fallimento”.

E da Bari Rollo rincara la dose: “Le cooperative non sono più disposte ad accettare situazioni di precarietà perché il sospetto è che si vogliano mantenere i livelli essenziali riducendo le risorse facendo leva sull’abnegazione dei tanti lavoratori che gestiscono le strutture. Smettiamola di attribuire ogni situazione di stallo all’emergenza sanitaria, questi sono temi dai quali non si può sviare. C’è una sola cosa da fare: stabiliuzzare nella nuova regolamentazione i centri diurni delle due province”.