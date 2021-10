Prende il via la Csc Padel Academy, una vera scuola di sport sostenuta e supervisionata da veri campioni, i migliori giocatori e maestri in Italia al servizio della comunità pontina. Si tratta di una delle iniziative più importanti promosse da Csc – Città Sport Cultura nella Provincia di Latina, incentrato sulla formazione e sull’educazione culturale e sportiva di tutti gli appassionati di questo sport. Il progetto Academy per la stagione 2021/22, che ha come obiettivo quello di divulgare una determinata metodologia legata al padel della Provincia di Latina, nasce su questo stesso territorio per rispondere alla grande richiesta esistente.





Fonte