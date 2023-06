A Jacopo Tissi il Premio AcquiDanza, il danzatore 'in fuga' da Putin

Testimone della guerra di occupazione russa in Ucraina, il giovane danzatore ha abbandonato Mosca e in soli due giorni, dopo essere stato nominato (primo italiano) primo ballerino, ha deciso di tornare nel nostro Paese e voltare pagina. In questi giorni è in scena alla Scala protagonista di ‘Romeo e Giulietta’

Acqui in Palcoscenico compie 40 anni e premia Jacopo Tissi, giovane talento internazionale, danzatore acclamato nei teatri di tutto il mondo, i questi giorni alla Scala protagonista di ‘Romeo e Giulietta’. “Jacopo Tissi, già primo ballerino al Bolshoi di Mosca e ora artista ospite al Teatro alla Scala di Milano e al Teatro dell’Opera di Roma, nonché direttore artistico di gala che portano la grande danza internazionale in Italia, è l’artista contemporaneo per eccellenza – ha scritto nella motivazione del Premio la direttrice del Festival Loredana Furno- Capace di lavorare su più fronti, dall’interpretazione dei ruoli di repertorio per i più celebri teatri d’opera alla costruzione, come direttore artistico, di serate che permettono al pubblico di ampliare gli orizzonti su nuove creazioni di respiro contemporaneo e nuovi talenti del panorama mondiale, è dotato di curiosità, generosità artistica, attitudine al cambiamento”.

S’intitola “BEinSIDE” Intanto Festival Acqui in Palcoscenico raggiunge l’ediazione numero 40. Claim del 2023 ‘BeinSide’, una parola che fa riferimento allo ‘stare dentro’, al guardare dall’interno. Che cosa? Il panorama contemporaneo della danza nazionale e internazionale, in continuo mutamento e ricerca. Tracciare la mappa del suo percorso, insomma, anno dopo anno, in una fotografia che cristallizza il momento specifico della creatività. E’ questa la mission del Festival Acqui in Palcoscenico. Ad aprire la programmazione del Festival 2023, che si svolgerà dal 2 al 18 luglio dando spazio alle più attuali tendenze dello spettacolo di danza dal vivo senza escludere le performance interdisciplinari che testimoniano la contaminazione tra i vari generi, sarà l’Orchestra Camerata Strumentale Acquese. Per la direzione artistica di Eleonora Perolini e Indro Borreani Violino, eseguirà come opera inaugurale della kermesse Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi nel rinnovato teatro all’aperto Giuseppe Verdi.

A seguire, la Compagnia Nuovo Balletto Classico proseguirà sul tema scelto danzando nello spettacolo ‘Le quattro stagioni – Four seasons in different seasons’, su musica di Antonio Vivaldi /Max Richter e voce narrante di Riccardo Busi. Le coreografie, di Edi Blloshmi, Hektor Budlla, Beatrice Bodini e Daniele Saul Ardillo, con la revisione dell’étoile Liliana Cosi, tracciano diverse visioni del tema principale ovvero, l’emozione del cambiamento nella quotidianità del succedersi delle stagioni. ‘Four seasons in different seasons’ è il titolo di uno spettacolo dove le musiche di Vivaldi riscritte da Max Richter sono state fonte di ispirazione per quattro diverse composizioni coreografche affidate ad altrettanti artisti che hanno voluto esprimere il loro punto di vista. La Primavera di Edi Blloshmi, è in stile neoclassico, l’Estate di Hektor Budlla, l’Autunno di Beatrice Bodini e l’Inverno di Saul Daniele Ardillo sono coreografie via via più contemporanee. Quattro stili, quattro chiavi di lettura del tema e della musica che si uniscono, alla fine, in un mosaico interpretativo aperto all’esperienza del pubblico.

Ed è proprio durante la serata inaugurale del 2 luglio, caratterizzata dal passaggio delle stagioni nella musica di Vivaldi e dalla trasformazione che la cadenza del tempo impone alla nostra esistenza, che il danzatore Jacopo Tissi è invitato a ricevere il Premio AcquiDanza. Testimone di un momento cruciale per la nostra storia, la guerra di occupazione russa in Ucraina, Tissi ha abbandonato Mosca dove era stato da poco nominato, ancora giovanissimo, primo ballerino. In soli due giorni ha deciso di tornare in patria per ricominciare da capo la sua carriera in Italia. Prima di lui solo Liliana Cosi, appunto, era stata star del tempio della danza russo. Lei, étoile ospite al teatro Bolshoi di Mosca dal 1968 al 1977, ha danzato in ben 137 spettacoli in tutte le principali località dell’ex Unione sovietica. Poi è rientrata in Occidente serbando nel cuore ciò che aveva appreso.

Ed ecco che il cerchio si chiude. Dopo Liliana Cosi, che porta il suo spettacolo di danza contemporanea affidando le coreografie ad alcuni nomi della sua compagnia, l’unico italiano ad essere insignito di un ruolo così importante al Bolshoi è stato proprio Jacopo Tissi. Un artista che su quel palco ha mosso i primi passi di primo ballerino e ha portato con sé altrove, come fece la grande étoile partner di Rudolf Nureyev, quel bagaglio di esperienza, di tecnica, stile, respiro. Un caposaldo della storia della danza. Il festival ospiterà 17 formazioni per 20 titoli in vari luoghi della città. La sua impronta, innovativa e intuitiva, negli anni ha saputo integrare la programmazione del balletto classico con quella della danza contemporanea. Fra i nomi invitati la compagnia Naturalis Labor in ‘Jules’, la Fattoria Vittadini in ‘Lingua’, il Balletto Teatro di Torino in ‘Kiss me hard before you go duet’, Egribiancodanza in ‘Apparizione#4’, Artemis Danza in ‘Akmè’, Tocnadanza in ‘Notturni d’acqua’ e ‘Figlia di madre’ , Asmed – Balletto di Sardegna in ‘Orfeo ed Euridice – melancholia’, Ersiliadanza in ‘Portrait’.

A corollario dell’attività di spettacolo il progetto, attraverso gli stage, gli incontri e i workshop affidati a importanti docenti internazionali, apre un largo spazio alla didattica e alla formazione, con la costante attenzione alla cura e alla valorizzazione dei giovani talenti di ogni nazionalità. “Il Comune di Acqui Terme sostiene e partecipa attivamente alla realizzazione e alla promozione del Festival ‘BeinSide’. Acqui in Palcoscenico’, una manifestazione di alto livello che ogni anno porta in città artisti e compagnie nazionali e internazionali, distintesi nel campo della danza – dichiarano il sindaco di Acqui Terme Danilo Rapetti e l’assessore alla Cultura Michele Gallizzi – Questo appuntamento segna una tappa importante per Acqui in Palcoscenico, con la celebrazione dei 40 anni di un evento che, nella Città di Acqui, ha portato la cultura e la bellezza al centro del palcoscenico. Un particolare ringraziamento a Loredana Furno che ha diretto con maestria ed eleganza una manifestazione di grande qualità, diventata un’eccellenza coreutica in Piemonte. Siamo certi che la danza – continuano – sia un vero e proprio linguaggio universale attraverso cui esprimersi su un palcoscenico, capace di comunicare emozioni e sentimenti attraverso un’arte nobile e antica che si è evoluta con modalità e significati diversi, diventando specchio dei cambiamenti sociali”.