S.O.S. Nadia Rinaldi a Supervivientes dato che Gianmarco Onestini è stato costretto ad esser visitato da un medico dopo giorni di blocco intestinale. Il dottore della produzione non ha potuto far altro che fargli un clistere e liberarlo dal dolore.

Niente di anormale, succede spesso in un contesto come quello dell’Isola dei Famosi dove l’alimentazione si basa su riso e cocco condito con sabbia (lo ha raccontato anche Samantha De Grenet durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip), quello che fa strano è che le immagini della visita sono state mandate in onda in prima serata durante lo speciale su Cuatro, Terra De Nadie.

Nel video incriminato si vede Onestini a quattro zampe con un asciugamano sopra ascoltare il medico che gli dice: “Ti metterò un liquido che ti permetterà di andare in bagno, va bene?“.

Gianmarco Onestini, le immagini della visita finite in tv creano una polemica

Ovviamente il momento clou della peretta non è stato immortalato dalle telecamere, ma su Twitter molti fan di Gianmarco Onestini non hanno apprezzato certe immagini: “Non capisco la voglia di umiliare Gianmarco scattando quelle immagini…non era necessario!“, ha scritto una sua fan. Dopo il naufrago, parlando con i suoi compagni, ha confessato di stare meglio ma che è stata “un’esperienza bruttissima che non vuole ricordare”.

No entiendo las ganas de humillar a Gianmarco sacando esas imágenes.. no era necesario! #GianmarcoSV8J#TierraDeNadie9 — (@vb_leti) June 8, 2021

Nel dubbio chissà se anche Rosa Perrotta si è messa così per farsi fare il clistere da Nadia Rinaldi durante la loro partecipazione a L’Isola dei Famosi. Necessitiamo di una risposta.