Ancora una volta la polemica legata al blackface travolge Tale e Quale Show. In questo caso però non sono gli utenti di Twitter ad aver imbracciato i forconi, ma uno dei vip imitati. A Ghali non è piaciuta la sua imitazione ed ha spiegato in maniera pacata cos’è che non andava.

“Non c’è bisogno di fare il blackface per imitare me o altri artisti potrete dire che esagero, che mi devo fare una risata e che non si vuole offendere nessuno, lo capisco. Ma per offendere qualcuno basta semplicemente essere ignoranti, non bisogna per forza essere cattivi o guidati dall’odio. Si può anche essere delle brave persone e non sapere che la storia del BLACKFACE va ben oltre un semplice make up, trucco e travestimento.

Non facciamo una bella figura né con chi è meno superficiale in questo paese né con chi ci guarda da fuori. Ci sono tante caratteristiche che si possono riprodurre per imitare un personaggio. Questa è la seconda volta che mi imitate in questo modo dipingendo la faccia oltre a fare commenti usando luoghi comuni e paragoni su aspetto fisico e bellezza.

Non mi sono offeso, davvero. Ma nemmeno ho riso. Bastava un autotune ed un bel look. Perché il BlackFace è condannato ovunque specie in un anno come questo, in cui gli avvenimenti e le proteste sono state alla portata di tutti”.