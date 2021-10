Centinaia di persone, di certo più di 500, hanno partecipato questa mattina al presidio a Genova davanti alla sede della Cgil in via San Giovanni D’Acri a Cornigliano. Simile iniziativa si è tenuta davanti alla sede di Chiavari e tutte le sedi della Cgil nel territorio ligure, come in quello nazionale, sono aperte dopo l’assalto ieri alla sede nazionale della Cgil a Roma. Di fronte alla Cgil della Spezia è intervenuto anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando, prima della deposizione della corona al monumento alle vittime del lavoro di La Spezia, nella Giornata nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. Dalla sede del sindacato nel quartiere genovese è anche partito un corteo che ha attraversato il quartiere di Cornigliano.

“La risposta immediata che diamo all’assalto avvenuto ieri nella sede della Cgil nazionale è tenere aperte tutte le sedi della camera del lavoro d’Italia”, ha spiegato Elena Bruzzese, segretaria Camera del Lavoro di Genova segnalando anche l’assemblea generale nazionale organizzata per decidere “quale risposta dare per questo attacco, che ricordiamo è un attacco alla democrazia del nostro Paese perché ogni singola sede della Cgil è la casa della democrazia, della partecipazione e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in questi”.

“In queste ore sono state tante le testimonianze di solidarietà che sono arrivate. Siamo qui difesa della nostra della nostra sede e per contrastare qualsiasi iniziativa di attacco e di violazione della democrazia del nostro Paese. Chiediamo a gran voce pretendiamo a gran voce la chiusura e lo smantellamento di tutte le organizzazioni fasciste di questo Paese che sono contrari alla nostra costituzione nata dalla lotta di Liberazione”.

Presidio di solidarietà alla Cgil, Bisca: “Bisogna applicare la Costituzione”

“E’ ora di finirla, bisogna applicare la costituzione”. Lo dice il presidente dell’Anpi provinciale Massimo Bisca, partecipando al presidio alla sede della Cgil di GENOVA dopo l’assalto ieri alla sede nazionale dell’organizzazione sindacale. “Basta, basta, basta: non ci possono essere ambiguità o indifferenza – afferma così -.Bisogna scegliere se si sta con la costituzione o fuori di essa”. “Bisogna che si sciolgano queste organizzazioni, perché tutte le volte che si è attaccata alla democrazia in questo Paese si è cominciato dalle organizzazioni democratiche. Siamo vicini a quello che una volta era la direzione questa dell’Italsider – conclude Bisca davanti alla sede Cgil a GENOVA Cornigliano -. Guido Rossa è morto per difendere la nostra democrazia ed era un delegato sindacale iscritto al partito comunista”.