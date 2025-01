A gennaio cresce la fiducia di consumatori e imprese

A gennaio, l’indice di fiducia delle imprese ha mostrato un incremento per il secondo mese consecutivo, raggiungendo per la prima volta il livello previsto ad aprile 2024. Nel contempo, l’indice di fiducia dei consumatori ha registrato un aumento dopo tre mesi di calo. Secondo i dati forniti dall’Istat, l’indice di fiducia dei consumatori è passato da 96,3 a 98,2, mentre l’indice composito delle imprese è salito da 95,3 a 95,7. Questi cambiamenti indicano una ripresa dell’ottimismo sia tra le aziende che tra i consumatori, suggerendo segnali positivi per l’economia.