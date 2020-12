È andata a fuoco ieri sera la villa della famiglia Cordero di Montezemolo a Castiglione Torinese. L’incendio è divampato intorno alle 21.30 sul tetto dell’abitazione che si trova sulla collina di Castiglione in strada San Martino. Secondo una prima ipotesi le fiamme sarebbero partite dalle luminarie di natale sul tetto, probabilmente per un guasto. La casa è di proprietà del notaio Marco Cordero di Montezemolo, 71 anni, di due anni più giovane del fratello Luca, ex presidente di Fiat, Ferrari e Confindustria. Al momento dell’incendio il professionista non si trovava in casa. C’erano però i suoceri, rimasti illesi. L’allarme è stato dato dai vicini.

Le fiamme erano ben visibili anche da lontano e per domarle sono arrivati mezzi dei vigili del fuoco da tutta la provincia con numerose squadre che hanno lavorato fino a notte fonda. I vigili del fuoco hanno messo in salvo anche gli animali che vivono nella tenuta. Sull’accaduto sono in corso anche gli accertamenti dei carabinieri.