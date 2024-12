A Firenze luci e videomapping su Palazzo Vecchio e Ponte Vecchio

Proiezioni e videomapping sui monumenti di Firenze caratterizzeranno le festività natalizie del 2024, a partire da oggi, sabato 7 dicembre, quando la sindaca Sara Funaro, insieme all’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo, Jacopo Vicini, ha inaugurato le luci su Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, San Paolino e piazza Santa Maria Novella.

L’evento, che si protrarrà fino al 7 gennaio 2025, è organizzato dal Comune di Firenze, in particolare dall’Assessorato allo sviluppo economico e turismo, in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze e supportato finanziariamente dal Ministero del Turismo attraverso il “Fondo siti Unesco città creative”. Il progetto, intitolato Florence Lights Up, rappresenta un’estensione delle tradizionali celebrazioni natalizie dedicate all’illuminazione della città.

Uno dei punti salienti di quest’iniziativa è il ritorno del videomapping su Ponte Vecchio, uno dei monumenti più iconici del mondo. Gli artisti di video mapping pubblicheranno le loro opere sulle diverse forme, volumi, colori e superfici del ponte, creando un’atmosfera suggestiva per residenti e turisti durante il periodo festivo. Questo progetto è in linea con la campagna di comunicazione Enjoy Respect Firenze, sviluppata dalla Fondazione Destination Florence, la quale promuove un approccio responsabile e rispettoso nei confronti del patrimonio culturale della città.

Anche le facciate di Palazzo Vecchio e della chiesa di San Paolino saranno illuminate, arricchendo ulteriormente il panorama urbano. Luminosità e colori si estenderanno anche a piazza Santa Maria Novella, alla facciata della Camera di Commercio e nel Giardino Mediceo di Palazzo Medici Riccardi. Queste installazioni luminose si pongono come invito a godere delle bellezze di Firenze in modo attento e rispettoso, rendendo l’atmosfera natalizia ancora più magica e coinvolgente per tutti.

L’iniziativa non solo abbellisce la città, ma sottolinea anche l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e artistico di Firenze, creando un legame tra la tradizione e l’innovazione attraverso l’arte contemporanea. Florentini e visitatori sono invitati a esplorare e vivere la città sotto una nuova luce, durante queste festività natalizie.