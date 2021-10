Ercolano. Due giovani di 26 e 27 sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco ad Ercolano, in provincia di Napoli. Si tratta di due incensurati. Il fatto è avvenuto in via Marsiglia. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Gli investigatori escludono l’ipotesi di un agguato di camorra.

Una delle ipotesi è che un residente li abbia scambiati per ladri o rapinatori e avrebbe sparato. Sul posto magistrati della Procura e carabinieri. I militari stanno interrogando il proprietario di un villetta della zona, sospettato del duplice delitto. Lo si apprende da fonti investigative. L’uomo potrebbe aver avuto una impressione ingannevole della presenza della vettura a bordo della quale erano le vittime. In zona si sono verificati numerosi furti di auto.