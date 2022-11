A Elenoire Ferruzzi mostrano la sua imitazione e risponde a Nehellenia

L’imitazione di Elenoire Ferruzzi proposta durante lo Snatch Game a Drag Race Italia da Nehellenia è ormai storia della televisione.

Esagerata, eccentrica e volutamente sopra le righe, l’imitazione di Elenoire Ferruzzi ci ha dato tutto quello di cui avevamo bisogno. Fra una spazzola ragno, una pizza alla salmonellosi, una Annarita e una foca monaca, Nehellenia ha saputo portare a casa una delle migliori imitazioni dello Snatch Game. A mio gusto LA migliore.

Ieri sera l’ex vippona è stata ospite al Red di Bologna dove ha avuto modo di vedere il video dell’imitazione e anche un videomessaggio mandato proprio da Nehellenia.

“Ciao Elenoire, so che starai pensando ‘ma chi è mo sta pazza?’ e c’hai ragione. Sono Nehellenia e sono la drag che quest’anno ti ha imitato allo Snatch Game a Drag Race Italia. Sono qui solo per dirti che ti amo da morire, per me sei una musa ed è stato un onore vestire i tuoi panni. Perché credo che tu sia una vera icona per la nostra comunità, un messaggio di libertà. La libertà di essere fuori come si è dentro e fregarsene di tutti gli altri. Grazie”.