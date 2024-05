“A discutere pesantemente” Uomini e Donne, la coppia uscita da poco beccata così: loro rompono il silenzio

Si parla già di rottura per l’amata coppia: loro però smentiscono

Il 24 maggio è il giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne della stagione, poi ci sarà la lunga pausa estiva. Le anticipazioni sulla registrazione dei giorni precedenti è ricca di notizie. Una delle coppie che ha più attirato l’attenzione del pubblico è quella formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zuppone. Nonostante l’opinione contraria dei due esperti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i due hanno deciso di lasciare il programma e di proseguire la loro relazione fuori dai riflettori. Si dicono molto presi anche si conoscono da pochissimo tempo.

Una recente segnalazione però portava all’attenzione della nota esperta di gossip Deianira Marzano una presunta lite avvenuta ieri nei pressi di un bar di Ravenna. Presente alla zuffa anche il figlio di 10 anni di Asmaa.

I due però smentiscono il litigio: “Fakenews!” Dopo la segnalazione riportata dalla Marzano riguardo il loro battibecco al bar Mowgli, i diretti interessati decidono di alzare la voce per smentire categoricamente tutto. Attraverso i propri profili social, entrambi annunciano di essere scioccati dalla notizia falsa diffusa a seguito della segnalazione dell’esperta di gossip. Asmaa, in particolare, ha pubblicato uno story su Instagram dove si mostra visibilmente contrariata e delusa, accusando chi ha diffuso la notizia di essere un bugiardo.

Anche Cristiano non è da meno e tramite un post su Facebook ha espresso la propria indignazione per il modo in cui i media hanno trattato la vicenda, definendola una vera e propria menzogna. Sembrerebbe quindi che la coppia sia unita più che mai e che il loro rapporto sia solido nonostante le voci insistenti. Resta solo da capire se la segnalazione di Deianira Marzano sia stata frutto di un fraintendimento o di un subdolo intento, ma una cosa è certa: Asmaa e Cristiano sono pronti a difendere la propria relazione da ogni insinuazione maligna.

Non ci resta che aspettare il trascorrere del tempo e capire se l’estate vedrà i due innamorati over ancora insieme.

