A dieta… on gusto! Ecco dove con TheFork

Ha fatto notizia nei giorni scorsi, il caso di una fitness influencer, Venusa, che durante un appuntamento al ristorante si è portata il pasto da casa per non sgarrare la dieta. L’epilogo della serata non è stato dei migliori. Per chi come lei desidera tenersi in forma senza rinunciare al piacere di mangiare fuori, TheFork ha pensato a una speciale selezione di ristoranti che propongono piatti sani, ma gustosi.

Secondo uno studio dell’Osservatorio Sanità di UniSalute, che insieme a Nomisma ha interrogato un campione di 1.200 persone in merito al loro rapporto col cibo, il 51% degli italiani si attiene a una dieta o a un regime alimentare controllato.

Dopo qualche vizio in più e qualche chiletto di troppo preso in vacanza, è verosimile pensare che ancora più italiani cercheranno di rimettersi in forma. I ristoranti però sono anche dei luoghi di socialità dei quali è un peccato doversi privare. Per questo su TheFork è possibile utilizzare dei filtri che aiutano a cercare ristoranti in linea con le proprie esigenze alimentari, consultare i menù completi e le recensioni online. In particolare, da una ricerca effettuata da TheFork sulle recensioni degli utenti emergono 10 indirizzi ideali per coniugare gusto e calorie.

Ecco alcuni ristoranti che vi accompagneranno verso una scelta di piatti sani e rigeneranti: