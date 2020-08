Angurie spazzolate, irrigazione ad hoc senza sprechi d’acqua. Sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono l’azienda agricola Turrà di Crotone. “Lo spirito territoriale – dice all’Adnkronos/Labitalia Jolanda Turrà – è la qualità principale della nostra azienda. Ci siamo infatti specializzati in soli due prodotti, angurie e finocchi, perché il potassio, il magnesio e il limo proprio della nostra terra conferiscono al prodotto la qualità riconosciuta anche oltre i confini nazionali”. “Ogni anno – ricorda – l’azienda conduce fondi per 150 ettari nella province di Crotone e Catanzaro e altri 150 ettari in collaborazione con l’azienda agricola Lella in Puglia. Alla base del successo della nostra azienda è sicuramente la gestione familiare: la visione è unica e ci si parla sempre, non c’è il timore di confrontarsi con il proprio datore di lavoro che non viene assolutamente visto come qualcuno di inavvicinabile“.

Fonte