a Coverciano l’incontro tra salute, sport e digitale

La Nazionale Italiana Comunicazione Digitale scenderà in campo con la Nazionale Italiana Cantanti. La sfida a sostegno di Save the Children per aggiudicarsi la vittoria alla prima edizione della Digital Cup è fissata alle 15 in punto di giovedì 30 marzo a Coverciano. «La giornata è ricca di appuntamenti – dice Francesco Di Costanzo, presidente Fondazione Italia Digitale e Associazione PA Social, ai microfoni di Sanità Informazione -. Il primo è fissato per le 10 con il convegno “Il digitale in campo”, incentrato sul tema dell’incontro tra sport, digitale e salute. Le tecnologie digitali invadono le nostre vite e la loro utilità è ormai indiscussa anche nel mondo della sanità: agevola sia i pazienti che medici e professionisti sanitari».

Sport è salute

La scelta di una partita di calcio non è casuale: «Il calcio è storicamente e culturalmente lo sport più amato dagli italiani. Per questo – spiega il presidente Fondazione Italia Digitale e Associazione PA Social – abbiamo pensato che un torneo calcistico, con premiazione e coppa finale, potesse essere il modo giusto per avvicinare alle tecnologie digitali anche le persone meno avvezze. Il tutto non perdendo di vista il benessere individuale e collettivo, attraverso la promozione di stili di vita sani di cui l’attività sportiva rappresenta uno dei cardini fondamentali». L’incontro del pomeriggio sarà diretto da una terna arbitrale tutta al femminile e commentato da Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport. «Mentre le due Nazionali si sfideranno, esperti del digitale provenienti da tutta Italia saranno a disposizione per interviste e interventi a bordo», aggiunge Di Costanzo.

Le formazioni

La Nazionale Italiana Cantanti sarà sotto la direzione tecnica del mister Sandro Giacobbe e del Dg Gian Luca Pecchini e tornerà in campo a Coverciano con il presidente Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Shade, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni, Ludwig e molti altri. Sul terreno di gioco, per la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, ci saranno fra gli altri gli ex-calciatori Luigi Di Biagio, Simone Pepe e Mark Iuliano, oltre che Leonardo Blanchard, difensore con un passato in Serie A e attualmente in forza al Belvedere Grosseto. Tra gli ospiti della giornata, ci sarà anche l’allenatore ed ex-giocatore Eusebio Di Francesco e Andrea Barzagli, ex giocatore di Juventus e Nazionale.

La Digital Cup per Save The Children Italia

Le Nazionali giocheranno per sostenere i Punti Luce di Save The Children Italia, 26 spazi ad alta densità educativa che sorgono nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiate delle città per offrire opportunità formative ed educative gratuite a bambini e ragazzi tra i sei e i 17 anni, tra le quali anche l’accesso alle nuove tecnologie e l’accrescimento delle competenze digitali.